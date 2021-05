Notifican a comisión de escuela de educación integral de una deuda de $644.000

Este miércoles, ingresó formalmente al Honorable Concejo Deliberante de Crespo un petitorio suscripto por Cristina Goettig, presidenta de ACADME (Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado Mental y Esperanza), quien requirió a los ediles una revisión de la situación que por estos días preocupa y ocupa a la comisión. Ello, tras ser oficialmente comunicados del importe que deben abonar al municipio por una obra de mejora.



Expresamente, la dirigente confirmó que recurrió para “solicitar la exención del pago total de la obra de pavimento, cuyo pago nos fue requerido mediante nota del 15/04/2021, por la representante de la Oficina de Administración Fiscal y Tributaria de la Municipalidad de Crespo. En dicha notificación, se nos comunica que se ha procedido a la liquidación de una nueva obra de pavimento, cuyo monto asciende a $644.433,12; además de invitar a acercarse a dicha oficina para conocer los planes de pago”, precisó.



En la nota, la representante recordó que “ACADME es una asociación sin fines de lucro, que tiene por objetivo sostener económicamente a la Escuela de Educación Integral Nº 11, Pública de Gestión Privada, donde se brinda un servicio educativo y de salida laboral para niños y adolescentes con diversas discapacidades”.



“No se cuenta con una cuota obligatoria por parte de los alumnos”, destacó Goettig, ya que las posibilidades de contribución económica con la institución no son excluyentes al momento de planificar la superación cognitiva, física y social de quienes presentan alguna patología determinada y asisten al establecimiento. De hecho, quienes concurren forman parte de una modalidad educativa que no se replica en un buen radio de cercanía. Al respecto, agregó: “Que la labor desarrollada en la Escuela, única en la región por sus características, tiene una innegable trascendencia social, trabajando siempre en pos de la inclusión de las personas con discapacidad”.



A modo de referencia, Cristina Goettig dio cuenta de los objetivos que la comisión ha concretado con esfuerzo y tras reunir colaboraciones o subsidios provenientes de diferentes vías, dejando entrever que el monto comunicado a pagar, excede las posibilidades de la asociación: “ACADME se encarga de pagar todos los servicios de la escuela (gas, teléfono, luz, internet, etc.), de mantener en buenas condiciones el edificio escolar y de pagar los gastos de limpieza y de librería, destinados a la actividad escolar propiamente dicha; además de cubrir cargos docentes cuando los mismos no son reconocidos por el CGE. En este año, se ha hecho cargo también de la compra de todos los elementos e insumos que fueran requeridos para los cuidados por la pandemia. Es importante resaltar que en estos últimos años se han realizado importantes y costosas obras edilicias que han mejorado notablemente la institución y el bienestar de los alumnos y del personal que trabaja en la escuela, como ser la construcción de un patio interno cubierto, el techado nuevo, el alambrado de toda la escuela y el ingreso con moderno acceso”.



La solicitud pasó a comisión y deberá ser analizada por los concejales de ambos bloques en futuras reuniones.

Fuente: Estación Plus Crespo