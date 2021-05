Iosper acordó con Osuner compartir el costo de prestaciones médico-asistenciales

Foto 1/2 Foto 2/2

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la Obra Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Osuner) convinieron compartir desde el 1 de mayo el costo de las prestaciones médico-asistenciales de los afiliados que cuentan con la cobertura médico-asistencial de ambas obras sociales, al no poder aun ejercer el derecho de optar por una sola de ellas.



El presidente de Iosper, Fernando Cañete, indicó que "ante la pluricobertura de aproximadamente 2.700 afiliados se definió llevar adelante este acuerdo estratégico entre ambas prestadoras de salud que permite garantizar, de manera conjunta, los derechos".



En ese sentido, precisó que con esta medida "se comparten los costos de las prestaciones médico-asistenciales de segundo y tercer nivel y medicamentos de alto costo para patologías crónicas (mayores a 10.000 pesos por unidad)".



Además, indicó que "la Obra Social, por intermedio de la cual se realizó la prestación al afiliado, compartirá en forma recíproca, con la otra el 50 por ciento del valor menor pactado, exceptuándose las prácticas que Iosper tiene contratadas por cápita que no podrán ser compartidas, elevando ésta un informe mensual en el que actualizará el Listado de las cápitas".



En ese marco, detalló que "ambas partes podrán supervisar la calidad de la atención brindada a los afiliados y el seguimiento del contrato a través de sus auditores", pero aclaró que las prestaciones que las obras sociales no brinden cobertura "no podrán ser facturadas entre sí, salvo en el caso de decisión judicial en contrario, en cuyo caso se compartirá el 50 por ciento del costo de la prestación, no así de las costas causídicas y gastos relacionados".



Por su parte, el presidente de Osuner, Luis Fernando Tamburlini, celebró la firma del convenio "porque el impacto que tiene la crisis sanitaria sobre los costos es difícil de afrontar, cada vez más complicado".



Finalmente, destacó: "Viendo que tenemos un buen número de afiliados en común se firmó este acuerdo por el que el afiliado que tenga la cobertura de ambas obras sociales nos haremos cargo entre las dos instituciones". Además, subrayó la importancia de este tipo de estrategias "para afrontar esta época que nos toca vivir".