Adriana Pérez asumió al frente de la Secretaría de Justicia

Adriana Pérez Galarraga fue puesta en funciones este martes por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, al frente de la Secretaría de Justicia de la provincia. La acompañará Fabricio Battauz como subsecretario.



Además, se designó al actual vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Lino Churruarín como delegado del Poder Ejecutivo en dicho organismo.



La ministra Romero, reconoció y valoró “las ganas y el empuje de estos tres funcionarios por asumir este compromiso. La labor estatal requiere mucha responsabilidad y sé que este equipo va a estar a la altura”.



En este sentido, agregó: “Hoy me toca poner en funciones a tres personas que no me cabe duda van a contribuir a mejorar y continuar las buenas tareas iniciadas por otros. Considero van a saber volcar sus experiencias recorridas, tanto en la labor profesional como estatal, en esta responsabilidad que hoy les toca asumir”.



Por su parte, la nueva secretaria de Justicia, Adriana Pérez, agradeció a la ministra Romero y al gobernador Bordet, por la confianza depositada. “La idea es poder colaborar con el trabajo que ya vienen realizando las áreas de la Secretaría y avanzar en mejoras para todos”, sostuvo.



Adriana Pérez Galarraga, abogada, 47 años, exhibe una vasta formación académica; es Escribana Especialista en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario; docente de la Cátedra Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral con 22 años de antigüedad y es Especialista en Docencia Universitaria.



Además, es Mediadora Civil, formada en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y Mediadora Penal, con título expedido por el Superior Tribunal de Justicia; actualmente está preparando la tesina final de la Especialización en Derecho Administrativo y cursando la Diplomatura en Género dictada por la Universidad Tecnológica Nacional -Regional Paraná.



Con amplia experiencia laboral; ha sido Asesora Legal de la Municipalidad de Paraná, Coordinadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia donde además reviste en Planta Permanente; en el Poder Judicial se ha desempeñado como escribiente temporaria de la Sala Penal y posteriormente del Juzgado de Familia y Menores Nº 2 de la ciudad de Paraná; ha sido Presidenta del Jurado de Concurso para la elección del Director General del Patronato de Liberados y cumplía funciones de Directora General de Despacho del Ministerio de Gobierno y Justicia.



Fabricio Battauz, que asumió como subsecretario de Justicia, es abogado, mediador, Profesor Superior en Derecho. Tiene 37 años y se desempeñaba hasta la actualidad como asesor legal de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y profesor secundario en ESJA Nº29, de Paraná.



Delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura



Conforme surge de la Constitución Provincial, el Consejo de la Magistratura es un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo que se integra con la representación de un único miembro por parte del Poder Ejecutivo.



El artículo 2º de la Ley 9.996 establece que dicho Consejo estará integrado por 11 miembros de acuerdo a la siguiente composición “a) El Secretario de Justicia o el representante que designe el Poder Ejecutivo Provincial…”; y que conforme al marco legal descripto, no existe óbice legal para designar una persona en representación del Poder Ejecutivo que integre el órgano asesor del “Consejo de la Magistratura” diferente a quien posee la representación orgánica de la Secretaría de Justicia, de acuerdo a lo establecido por mandato constitucional y respetando la disposición legal del Artículo 2º de la Ley 9.996.



Conforme a ello, el Poder Ejecutivo consideró procedente designar al nuevo funcionario que asumirá en carácter de Consejero Representante ante el Consejo de la Magistratura, que por mandato legal del Artículo 12º de la Ley ut supra citada es quien tendrá a cargo la presidencia del órgano administrativo asesor, por lo que se designa para el cargo al Dr. Mariano Lino Churruarín, quien reúne los requisitos e idoneidad necesarios exigidos para el desempeño de la función; exhibiendo formación académica y experiencia, en tanto integra el Consejo de la Magistratura como Consejero Titular por el estamento Académicos.