Hisopados en centro de salud: aumenta la demanda y son realizados por odontólogo

Sociedad Centros de salud de Paraná y Colonia Avellaneda comenzaron a realizar hisopados

Previa capacitación y coordinación, desde la semana pasada se realizan hisopados en el Centro de salud “Cecilia Grierson”, con el objetivo de crear nuevos puntos en la ciudad para alivianar el trabajo en los hospitales.“Los hisopados se realizan dos veces a la semana, los días martes y jueves. Y no es a demanda espontanea, sino que hay una coordinación a cargo de una doctora que también tiene comunicación con los centros de salud de la zona de influencia, Pagani, Ceballos, Malvinas Argentinas, y Hermana Catalina”, comunicó ala directora del Centro de salud “Cecilia Grierson”, la psicopedagoga Paula Lemos.“Es para que la ciudadanía tenga el punto de prueba cercano a su domicilio y no tenga que trasladarse a distancias más lejanas”, indicó al dar cuenta que para este martes estaba prevista la realización de seis hisopados.“Al ser especialistas del ámbito de la boca, las medidas de protección para hacer hisopados son similares a las que usamos en la práctica diaria: el uso de barbijo, máscaras, camisolines, guantes. Y el riesgo es similar”, comparó al respecto.Lemos, en la oportunidad, destacó el trabajo de los profesionales de todas las áreas de salud para hacerle frente a la pandemia por coronavirus.Desde las primeras horas de la mañana, se registraban filas en el ingreso al centro de salud de calle Zaccaro 2023. Es que, debido a las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia, los pacientes no pueden agruparse en espacios cerrados y deben esperar afuera de las instalaciones.