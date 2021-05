Municipios acompañan la implementación del programa de apoyo escolar del Becario

Departamento Nogoyá

Departamento Tala

Estudiantes becados

Representantes del Instituto Becario mantienen reuniones con intendentes de toda la provincia para ultimar los detalles del inicio del programa de apoyo escolar y deportivo que brinda el organismo en cada localidad.En ese marco, las autoridades del ente provincial visitaron cuatro municipios de los departamentos Nogoyá y Tala, donde se abrirán nuevos centros para el desarrollo de las actividades comprendidas en el programa Educando en Movimiento. Referentes municipales expresaron su apoyo para la implementación en cada localidad y afirmaron que hay mucha expectativa por parte de las familias de poder contar con este beneficio.El equipo coordinador del programa Educando en Movimiento, desarrollado por el Becario en toda la provincia, estuvo este jueves en Hernández y Lucas González, del departamento Nogoyá; y en las ciudades de Rosario del Tala y Maciá, del departamento Tala. Allí, se informó a las autoridades municipales y funcionarios acerca de la modalidad de funcionamiento del programa para este año. Se hizo hincapié en los protocolos sanitarios y requisitos a cumplir por cada estudiante de nivel superior para acceder a la beca de contraprestación de servicios que les permitirá llevar adelante las actividades educativas y recreativas en cada centro.Desde el ente provincial se anunció que será la primera vez que Hernández, Lucas González y Maciá contarán con un centro de Educando en Movimiento. En Tala, en cambio, se adicionará un nuevo espacio a los dos ya vigentes y se ubicará en el comedor municipal Gilda Vargas. En todos los casos, especificaron, las niñas, niños y adolescentes de cada comunidad podrán reforzar los contenidos dados en las escuelas, recibir una merienda y practicar deportes, entre otras actividades tendientes a fortalecer su formación integral. Para cumplimentar estos objetivos, es fundamental la participación de los municipios, los cuales proveen el espacio, garantizan los alimentos y organizan la convocatoria.En Hernández, los representantes del Becario se reunieron con el equipo municipal, encabezado por el intendente Luis Gaioli. Se informó que el apoyo escolar tendrá lugar en el salón comunitario y la coordinación estará a cargo de la viceintendenta Jorgelina Bernachea y el secretario municipal de Deportes y Acción Social, Sebastián Caminos. “El Educando en Movimiento es un programa sumamente valioso. Lo tomamos con mucha satisfacción y estamos muy contentos de que se implemente en nuestra localidad. Creemos que lo van a aprovechar muchos chicos”, expresó Caminos. También estuvo presente el secretario de Gobierno, Fabián Villa.Acompañó la jornada la senadora provincial por el departamento Nogoyá, Flavia Maidana, quien destacó la oportunidad que brinda el programa, a las niñas y niños, de retomar el contacto con sus pares. “Es muy necesario hacer este hábito, sobre todo en pueblos más chicos donde vemos la gran necesidad de este acompañamiento”, sostuvo y agregó: “Lo veo muy positivo también para los becados, que van a ser educadores, en cuanto a las capacitaciones que van a recibir, la experiencia y el puntaje que les da el Educando. Es una herramienta importantísima”.Durante la visita a Lucas González, la intendenta Cristina Boeri invitó al equipo del ente provincial a conocer las instalaciones del salón comunitario y comedor del barrio Pueblo Nuevo, donde por primera vez el Becario brindará apoyo escolar. “Tenemos muy buenas expectativas porque en este barrio hay muchos chicos en edad escolar que van a poder aprovechar el programa”, dijo Boeri. La presidenta municipal estuvo acompañada por Antonella Lezana, una de las responsables del área de Juventud y de coordinar la implementación del Educando en Movimiento en el lugar.La recorrida por Tala inició en la cabecera del departamento, donde se acordó la apertura de un nuevo centro en el comedor comunitario municipal Gilda Vargas, de barrio Los Bretes. Allí tuvo lugar el encuentro con la presencia del viceintendente de Rosario del Tala, Juan Diego Angeloni; el diputado provincial Juan Reynaldo Navarro y el coordinador departamental de Comedores Escolares, Néstor Lescano. En la ciudad existen actualmente dos espacios donde se ejecuta el Educando en Movimiento: el comedor Los Pimpollos y el salón de usos múltiples (SUM) del barrio Sagrada Familia.En el caso del comedor Gilda Vargas, las autoridades municipales designaron como coordinadora a la directora local de Desarrollo Social, Dariela Blanco, quien en la reunión enunció: “La idea es generar un espacio de contención para estos niños, donde no sólo aprendan, sino donde podamos también brindarles recreación, algo que con la pandemia ha quedado perdido”. También se hizo presente el subsecretario de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, oriundo de Rosario del Tala, Lautaro Valdiviezo.“Para nosotros el Educando en Movimiento significa inclusión social, y por eso trabajamos codo a codo entre el gobierno provincial y los municipios. Es muy importante que un programa como el Educando gane un espacio más en nuestra ciudad, para acompañar a los gurises”, aseguró el subsecretario. “Estamos agradecidos al Instituto Becario y nos ponemos a disposición de las autoridades para trabajar en conjunto y articuladamente en este tipo de iniciativas”, concluyó.La jornada culminó en Maciá, localidad que también contará por primera vez con el apoyo escolar del Instituto Becario. La recorrida por el comedor municipal San Roque, en el barrio homónimo, estuvo encabezada por el intendente Juan Diego Conti, quien manifestó su agrado con la presencia del organismo allí y el inicio del programa en Maciá. “Muy contento de que llegó el día que vamos a tener este programa tan esperado por nuestra comunidad, por los chicos del barrio”, comentó. El Educando en Movimiento se desarrollará en el comedor municipal San Roque, del barrio homónimo. Acuden diariamente 120 niños y niñas para recibir la merienda y la cena que ofrece la Municipalidad.La visita del Instituto Becario en la ciudad de la miel estuvo acompañada por el director Departamental de Escuelas, Roberto Ramírez; el coordinador departamental de Comedores Escolares; el secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Maciá, Leonardo Benítez y su par de Deportes, Pamela Albornoz. También estuvo el responsable de la Dirección Juventud y coordinador del Educando en Movimiento en Maciá, Emanuel Garay, quien anticipó que se espera una gran convocatoria.Durante la visita del Instituto Becario a Hernández, el municipio presentó a tres estudiantes de nivel superior oriundos de la localidad, que serán responsables de sostener las actividades de apoyo en el salón comunitario. Desde el organismo se explicó cuál será su rol y la importancia de mantener un buen rendimiento académico para continuar. Asimismo, se señaló que, al ser un programa declarado de interés por el Consejo General de Educación, cada estudiante que participa del programa obtiene, al culminar, un puntaje que le significará mayores oportunidades al momento de insertarse en el mundo laboral.En ese sentido, Andrés, estudiante en Paraná de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNER, sostuvo que el Educando en Movimiento “me parece muy bueno ya que nos permite, como estudiantes, profundizar los contenidos que damos en nuestra carrera. En mi caso particular, tener un acercamiento al área de niñez, adolescencia y familia”.Por su parte, Emanuel, estudiante avanzado del profesorado de Educación Física en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Sagrado Corazón, de Crespo, destacó la experiencia que les brinda el programa en el trabajo con niños. “También nos ayuda a adquirir un mejor conocimiento y un desarrollo de nuestras capacidades para dar lo mejor al momento de interactuar con las personas, sean niños, jóvenes o adultos”, reflexionó.Finalmente, Priscila, estudiante del profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual del ISFD Paulo Freire, en Ramírez, dijo que ve al Educando en Movimiento como una herramienta muy útil, ya que “es súper importante familiarizar con los chicos, con los padres y, aparte, ver el contexto en el que hoy nos encontramos. Me parece importantísimo para así el día de mañana, que me toque trabajar, pueda llegar a tener un acercamiento más profundo a ellos”.