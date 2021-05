Docentes de Gualeguaychú piden que se reanude la vacunación para el sector

Con carteles y banderas expresaron su reclamo para que se siga considerando esenciales a los maestros y el personal de las escuelas tras el cambio de criterio del Ministerio de Salud de la Nación.



Oscar Ávila, secretario General del Sindicato AGMER, explicó que "llevamos unos 45 días en espera de que se siga vacunando. Hoy ni siquiera tenemos un cronograma para saber cómo va a continuar la vacunación. Cuando vino el gobernador se planteamos y nos respondió que se va a completar la vacunación del nivel inicial y especial, pero tenemos compañeros que no fueron vacunados con la segunda dosis".



Agregó que esperan conocer que se hará con los otros niveles de educación que estaba comprometidos. Ávila reconoció que hubo un cambio en el criterio hace por factores de riego y no tanto por rama actividad o edades.



"Cuando se propuso el inicio de clase con bombo y platillo se presentaba diciendo que iba a haber una continuidad en la vacunación. Entendemos que se tiene que ir privilegiando algunos sectores de la sociedad que tiene que ver con estos grupos, pero simultáneamente debería irse cumpliendo con lo que se comprometieron para la docencia" y puntualizó en la incertidumbre de "algunos compañeros que no saben qué va a pasar con su condición laboral porque hay un mandamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación que dice que pueden volver a llamar para trabajar a quienes tienen una dosis aplicada".



Oscar Ávila precisó en la provincia "tenemos docentes de primaria y secundaria que están pidiendo acceder a la vacunación. Somos unos 40 mil docentes. En Gualeguaychú tenemos un relevamiento con solo 316 docentes integralmente vacunados tanto de nivel especial como inicial, pero falta el resto".



Respecto de los casi 300 casos positivos de Coronavirus en el ámbito educativo detectados a partir de la aplicación Cuidar Escuelas, Ávila dijo que "hay que considerar esos contagios en el departamento. La situación es distinta que en marzo, ahora tenemos más burbujas aisladas, creo que es un número para tener presente", declaró a Reporte 2820.