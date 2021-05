El Becario atendió a estudiantes para la gestión de becas en zona de islas

El Instituto Becario lleva su atención itinerante a todos los sitios de la provincia, sobre todo a los lugares más alejados de centros urbanos donde los estudiantes requieren mayor asistencia para acceder a una beca de estudio. En esta oportunidad se recorrieron localidades del departamento Islas.En un nuevo abordaje territorial, el Instituto Becario llevó este miércoles su atención a Ibicuy y Ceibas, donde los estudiantes pudieron finalizar su solicitud de becas secundarias. Este viernes, en tanto, el equipo itinerante arribará a otras dos localidades, esta vez del departamento Victoria, para completar así con la recorrida por la provincia, inscribiendo a estudiantes en forma directa y presencial en lugares donde el organismo no cuenta con delegaciones. Este año se recibió una mayor cantidad de solicitudes que el anterior.En este marco, personal del Becario, encabezado por la subdirectora ejecutiva, Carolina Amiano, estuvo esta vez en las sureñas localidades de Ibicuy y Ceibas, donde finalizó 23 solicitudes de becas secundarias junto. Amiano indicó que hubo importante concurrencia en ambos lugares y puntualizó que se cumplió con el objetivo de los abordajes, dado que se contabiliza un mayor número de inscripciones que en 2020.La jornada inició en el Punto Digital de Ibicuy, donde el equipo fue recibido por la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Noelia García, y la secretaria de Cultura y Turismo, Maira Butta. Desde el municipio explicaron que, ”si bien desde el Punto Digital y las escuelas les brindamos conectividad, Ibicuy está rodeado de Islas o zonas alejadas donde se dificulta la carga de datos, por eso es importante la presencia del Becario".Como en cada abordaje, se capacitó a personal local para que asista a quienes tengan interés en gestionar una beca. "La idea es poder continuar nosotros con el proceso de la carga de datos, para inscribir a la mayor cantidad posible de jóvenes de la localidad y alrededores", sostuvo Butta.En Ceibas, en tanto, se iniciaron solicitudes para el estudiantado de la escuela N° 1, David Della Chiessa, única en la localidad. Carina Díaz, trabajadora y asistente en la coordinación del Centro Integrador Comunitario donde se realizó el abordaje, relató que en el CIC desde 2019 se cargan becas provinciales, con el asesoramiento de la delegación de Villa Paranacito.Entre las personas que se acercaron al Punto Digital de Ibicuy, estaba Gloria Escobedo, quien contó que su hijo y su hija tienen la beca desde 2019. "Les hace mucha falta", afirmó. "Ellos, con eso, compran los libros, cuadernos, lápices y todas las cosas que realmente necesitan para el colegio. Ellos están re contentos, el papá y yo también", dijo Escobedo quien, con ayuda del equipo del ente provincial, inició la solicitud para renovar ambos beneficios.Por otra parte, Adan y Ema, estudiantes de la ESJA de Ceibas, comentaron que la beca provincial representaría para ellos la oportunidad de sustentar sus estudios con mayor autonomía, para en un futuro próximo concluir el secundario. "En mi caso, me permitiría aliviar la carga económica de mi familia", dijo Adan. Ema, por su parte, sostuvo que: "En Ceibas no hay mucho trabajo para las mujeres y yo ya no quiero depender de alguien más para pagar mis estudios".