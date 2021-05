Extienden inscripción para la Diplomatura en Gestión de Organizaciones Sociales

La propuesta está dirigida a personas interesadas en el tema y a profesionales, agentes técnicos, directivas y directivos, voluntarias y voluntarios, y personas protagonistas y destinatarias de las acciones e intervenciones que involucran a las organizaciones sociales

¿Por qué repensar y potenciar a las organizaciones sociales?

La Facultad de Trabajo Social-UNER presenta por segundo año consecutivo una nueva instancia de formación que invita a repensar a las organizaciones sociales en este momento inédito de crisis y transformación. A lo largo de seis meses de cursado completamente virtual, se brindarán herramientas teóricas y metodológicas para el fortalecimiento de las organizaciones en sus capacidades de diseño, planificación y acción colectiva organizada.La Diplomatura es dirigida por el Mg. Mario Siede, investigador y docente de planificación social en la UNER y en la UNL, con vasta trayectoria laboral en el área de desarrollo social., el diseño y las estrategias de acción para promover transformaciones en las prácticas individuales, colectivas, organizacionales e institucionales.. También, ha sido pensada para convocar un conjunto amplio y diverso de organizaciones de diferentes regiones del país: desde las de base o comunitarias hasta las de perfil técnico, que se ocupan de temáticas tales como la problemática socio-ambiental, vecinales, organizaciones de usuarios y de pacientes, entre otras.Es importante destacar que no es requisito tener título universitario para poder cursar, y las personas que no han completado la escuela secundaria podrán inscribirse previa evaluación de su pertinencia o experiencia laboral.Los equipos docentes de la Diplomatura se conforman por destacados profesionales que trabajan en las temáticas del programa desde la docencia, la investigación, la extensión, la asistencia técnica, los diseños participativos y los procesos de cocreación y coproducción de intervenciones sociales.Además, a lo largo del recorrido formativo a distancia de seis meses, las y los estudiantes contarán con tutorías para el trabajo en la virtualidad y de apoyo académico y metodológico.La modalidad virtualpermite desarrollar la propuesta de manera asincrónica, de modo que cada una y cada uno podrá trabajar en la plataforma virtual?desde sus casas, en el horario en el que resulte más conveniente, y en diálogo constante con el equipo docente y de tutoría de la Diplomatura.Como sabemos, la complejidad es un rasgo cada vez más marcado en los procesos y problemas sociales, que entonces requieren nuevos y creativos modos de abordaje. Pero, además, la actual situación de emergencia a nivel mundial está generando nuevas necesidades y desafíos, así como nuevas y variadas demandas de diversos actores.La velocidad del cambio social y del contexto en todas sus dimensiones (política, económica, social, cultural, tecnológica, ambiental, etc.), produce condiciones de incertidumbre frente a los escenarios futuros posibles y deseables. En este escenario, los procesos colaborativos y participativos son progresivamente vistos como fundamentales para abordar las problemáticas sociales complejas, así como la implementación de acciones y compromisos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.El involucramiento de actores demanda que estos estén dotados de herramientas que mejoren la eficacia social de sus acciones. Por eso, la Diplomaturaen Gestión de las Organizaciones SocialesAdemás, adquirirán herramientas teóricas y metodológicas para el fortalecimiento de las organizaciones en sus capacidades de diseño, planificación y acción organizada.Por consultas par ingresar a alguna reunión: diplomaturagos@fts.uner.edu.ar Inscripciones hasta el 14 de Mayo en: www.fts.uner.edu.ar