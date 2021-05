Provincia entregó Aportes No Reembolsables al sector productivo y turístico

El gobierno provincial realizó el pago de tres Aportes No Reembolsables – ANR – a través del Fondo Multisectorial de Salto Grande, en el marco del Programa de Integración y Desarrollo de la Región de Salto Grande. Los aportes entregados al sector productivo y turístico alcanzaron los $2.557.200.A través de dicho programa, cuya obra emblemática es la readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia, se ejecuta el FMSG, el cual tiene por objetivo promover soluciones innovadoras para la mejora de la competitividad de cadenas productivas y servicios turísticos con potencial de integración binacional.En ese marco, a través del FMSG, se avanza con las acciones que permiten concretar la entrega de aportes no reembolsables que beneficia a empresas de diversos rubros que se encuentran operando en los departamentos de Concordia, Colón y Federación.Cabe recordar que el presente Fondo opera a través de una ventanilla abierta de presentación de proyectos a financiar, ubicada en las oficinas de CAFESG. Posteriormente el comité de Asignación de Recursos, conformado por el Ministerio de Planeamiento, Producción, las Universidades (UADER, UNER y UTN Concordia) y el sector privado (representado por las cámaras y asociaciones de la región) evalúa y aprueba los proyectos.Los aportes por un total de $2.557.200 fueron entregados a la empresa ARANDALIA S.R.L., ubicada en la ciudad de Concordia. La empresa del sector arándano, invirtió en proyecto de una cámara de frío para empaque, logrando una mayor eficiencia en la venta, administrando los tiempos de entrega y los destinos para colocar la producción.Por otro lado, MAROZZINI MARIO ARNOLDO, empresa de la ciudad de Federación, perteneciente al sector Heladería, recibió un ANR para invertir en una unidad de helados libres de gluten a la Heladería Danubio, por lo cual se adquirió maquinaria para la elaboración de helado artesanal sin TACC.Finalmente, TESONE DIEGO EZEQUIEL, también de la ciudad de Federación, actor del sector turismo, recibió un ANR con el objetivo de financiar una inversión de compra de una segunda piscina, permitiendo aumentar y dar confort a los clientes, cumpliendo con los protocolos sanitarios dispuestos en el marco de la pandemia Covid 19.El procedimiento para la ejecución de los Aportes No Reembolsables consiste en que, una vez aprobados los proyectos, las empresas invierten, se realiza una auditoria y se procede a efectivizar la devolución, de acuerdo a la línea de presentación.Cabe destacar que la más utilizada hasta el momento es “inversión”, y se devuelve un 40% de la inversión con tope de 15.000 USD (pesificados al tipo de cambio oficial). Sin embargo el FMSG cuenta con otras líneas como innovación, apoyo a emprendedores, fomento a la exportación, entre otros.Por consultas, completar el siguiente link: https://forms.gle/G5RAoSpfgnLXgWyq7 , o escribir a fondomultisectorialsaltogrande@cafesg.gob.ar