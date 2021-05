Inauguraron en Paraná un mural para concientizar sobre Violencia Institucional

Inauguraron un mural en conmemoración del Día Nacional contra la Violencia Institucional, este sábado por la tarde en la esquina de Avenida Ramírez y Toscanini, en Paraná. La actividad contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales, familiares de Elías Gorosito y Gabriel Gusmán, y artistas del Grupo Paraná Pinta.El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Daniel Paduán, expresó que "esta obra es un aporte para la reflexión de las deudas que tenemos como comunidad, de las heridas abiertas que tenemos en la democracia que no podemos permitir". Y agregó que "el derecho a la seguridad tiene que estar, respetando las garantías individuales y respetando los derechos humanos". También remarcó que "si hay jóvenes que transitan por el delito es porque la sociedad no le ha dado un horizonte, una posibilidad de un país mejor que nos contenga a todos. A nadie escapa que las víctimas pertenecen a los barrios más humildes".El funcionario informó que "en los próximos meses será enviado a la Cámara de Diputados un proyecto para un nuevo Código de Contravenciones, elaborado por el equipo de trabajo del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, para limitar la capacidad administrativa y represiva de la fuerza en la calle". También, recordó que "se creó un Registro de Personas Desaparecidas en Democracia, mediante la ley Nº 10.817, que nos obliga a actuar más efectivamente".A su turno, la hermana de Gabriel Gusmán, Katy, agradeció la obra artística y expresó que "recuerda a los pibes de Paraná que han sido desaparecidos y asesinados por la Policía de Entre Ríos. Y finalizó diciendo que "viendo el nombre de mi hermano me pega muy fuerte, pasar por la calle y ver el nombre".Por su parte, el coordinador del Grupo Paraná Pinta, Adrián "Pájaro" Carreira, dijo que "es muy movilizante para nosotros, porque pensamos en el por qué y para qué del arte y la cultura popular". Para luego agregar que "una expresión colectiva y popular como esta perdura en el tiempo. Y es un aporte para visualizar la lucha de los familiares". Luego, expresó que "las paredes son del pueblo y está en nosotros usarlas para expresarnos y compartir lo que nos moviliza y nos conmueve".En tanto, el coordinador de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná, Camilo Soñez, manifestó que "es importante dejar a la vista de todos los paranaenses una problemática que es de vieja data y se va transformando. Tiene que ver con lo que pasó en la dictadura y no tiene que ver con lo que pasó en la dictadura. El poder en el que se basan las fuerzas de seguridad tiene que ver con la corrupción y con el manejo que tienen del territorio. En la política, antes, durante la dictadura, las fuerzas militares tenían una capacidad de ejercer violencia sobre el poder político, hoy corrompen al poder político. Entonces es fundamental que quienes participamos en política seamos intransigentes frente a eso". También remarcó que "necesitamos trabajar con las fuerzas de seguridad, tenemos que hacer que se capaciten".Otro de los oradores fue el trabajador de la subsecretaría de Derechos Humanos, Matías Germano, quien expresó que "este Día Nacional contra la Violencia Institucional nos invita a reflexionar sobre aquellas graves violaciones a los derechos humanos cometidos a lo largo de nuestra historia democrática reciente". Luego, puntualizó que también estas prácticas son "herencias del aparato represivo impuesto durante la última dictadura y que nos obliga a reflexionar todo el tiempo sobre este tipo de actividades y recordar como se merecen cada una de las víctimas de la violencia institucional". Finalizó transmitiendo saludos de Isabel Vergara de Basualdo, mamá de Martín Basualdo, quien fuera desaparecido, junto a Héctor Gómez, el 16 de junio de 1994 en la ciudad de Paraná.