Acompañamiento del gobierno provincial a los clubes entrerrianos

Funcionarios de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social recibieron a Susana Barrera, actual presidenta del Club Atlético Instituto de Paraná y primera mujer en ocupar el principal cargo de un club que forma parte de la Liga Paranaense de Fútbol. El secretario de Deportes, José Gómez, junto al director de General de Deporte Social, Edgardo Sánchez, recibió en su despacho a Barrera, a Paola Foppo, prosecretaria de la entidad, y a Sergio Martínez, tesorero.El secretario de Deportes felicitó a la flamante presidenta y sostuvo: "Desde el gobierno provincial seguimos trabajando para que las mujeres estén dentro de las comisiones directivas dado que una de las formas más palpables de la desigualdad de género en las instituciones deportivas es la muy baja presencia de mujeres en espacios de decisión"."La Provincia viene acompañando a todos los clubes entrerrianos porque llevan adelante una gran tarea, favoreciendo la integración y el desarrollo deportivo en cada rincón del territorio de Entre Ríos. Consideramos prioritario y fundamental el trabajo articulado entre todos los sectores, con un fuerte apoyo del Estado provincial, como lo venimos haciendo desde hace tiempo", afirmó Gómez.Por su parte, Susana Barrera mencionó: "Tomar este cargo es un compromiso muy grande pero así mismo se convirtió en una oportunidad única. Lo que más me entusiasma es la gente que me acompaña en este desafío. Sin dudas estoy rodeada por una gran familia"."La comisión está compuesta por 18 directivos de los cuales seis somos mujeres. No es fácil encontrar mujeres que estén dispuestas a sumarse. Queríamos formar una lista con gente que pueda ir a trabajar porque ese es el principal recurso que tenemos hoy en día", finalizó Barrera, que se mostró muy agradecida por el tiempo que le dedicaron los funcionarios de Deportes.