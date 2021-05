Covid-19: Piden paciencia por demoras de atención en guardia de centro de salud

Es normal la atención en el Centro de salud “Dr. Arturo Oñativia” (ex Corrales) de Paraná. Desde el efector de salud comunicaron que en la guardia“Los turnos se organizan sobre la marcha para evitar la congestión, porque depende del afluente de pacientes y el horario, dado que a veces se hisopa de tarde y otras a la mañana”, comunicó ael jefe de guardia, Dr. Aristides Abrigo, al asegurar que se trata de “evitar retrasos”.Al alertar sobreel médico comentó que “muchos pacientes se desestiman porque no reúnen el criterio” para el hisopado.En la oportunidad, Abrigo explicó que, porque hay que higienizar el lugar posteriormente y eso implica una demora en la guardia”.“Se solicita a la comunidad que sepa entender la demora. Pusimos más profesionales para atender la guardia, se dividieron los consultorios para atender pacientes respiratorios, por un lado, y el resto por otro”, indicó al reconocer queLa función de la guardia en los centros de salud es evitar que se congestione el hospital San Martín con este tipo de patologías.”, aclaró el médico.Por su parte, la coordinadora de consultorios externos, Dra. María José Pisk,a, sino solo la mamá con el nene que se hará atender o la embarazada, que se acerque sola, porque por más que el salón de espera sea amplio, sino no hay forma de respetar el distanciamiento”.“Sino tenemos que pedirles a los acompañantes que esperen afuera y no es la época para eso; lo mismo para el momento cuando se acercan a sacar los turnos”, indicó.“Por la pandemia, el servicio fue dividido en Covid y no-Covid; por lo que se resintió el lugar físico yporque cada vez que ingresa un profesional hay que desinfectar el consultorio, lo que también demanda un tiempo de espera”, explicó la coordinadora.En el Corrales, todas las especialidades trabajan de forma normal en consultorio, a turnos completos; comenzó la campaña de vacunación antigripal y continúan los controles a niño sano y pacientes crónicos.“Los turnos se asignan, dependiendo el horario que atienda el profesional, y se dan programados”, indicó.Respecto a la atención a los pacientes positivos para coronavirus, que no requieren internación, Pisk refirió que “ocho profesionales se encargan de hacer la teleconsulta, se asignan alrededor de 20 pacientes por día y éstos hacen el seguimiento telefónico a los pacientes que están en su domicilio”.