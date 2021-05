Es normal la atención en el centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” de Paraná

Es normal la atención en el centro de salud “Dr. Ramón Carrillo”, de barrio San Agustín de Paraná; se recordará que para este jueves estaban previstas asambleas en los efectores de salud atento al reclamo que encabeza el sector por recomposición salarial.



Después de las 7 comienzan a otorgarse los turnos para las especialidades médicas que se brindan en el efector de salud para atención durante la mañana; y a las 12, para la tarde, supo Elonce TV.



Desde el Carrillo recomendaron a vecinos que, por diferentes motivos no puedan acercarse al centro de salud, avisen con tiempo que no podrán asistir al turno asignado para que otro vecino tenga la posibilidad de acceder a este turno ya habilitado.



Encomendaron, además, no presentarse con demasiada antelación al horario asignado, para no tener que esperar ante las bajas temperaturas que se registran.



En el Carrillo se realizan hisopados para la detección de coronavirus; prueba que se realiza solo después de que el médico evalúa si realmente necesita o no de ese test atento a la sintomatología que presenta el paciente. (Elonce)