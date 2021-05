Seguridad social: Anses atiende hasta 250 turnos por día en oficina de Paraná

“La atención en Anses continúa de forma normal; es decir que se atienden todos los turnos que se fueron dando”, comunicó ael titular de la UDAI II de Anses en la capital entrerriana, Gustavo Guzmán. “El año pasado, fueron solo tres semanas en las que la atención no fue presencial, pero luego Anses abrió porque la seguridad social es un servicio esencial de los denominados estratégicos”, aclaró.“La seguridad social es un servicio estratégico para la comunidad, lo que se percibe permanentemente en las 250 personas que atienden por día, además de muchas otras que vienen para que las orientemos y asesoremos”, argumentó el funcionario nacional al indicar que “los orientadores que están en la puerta les explican a las personas que no saben cómo sacar un turno o cómo deben hacer un trámite a otro organismo que se le requiere”.“Se atienden todos los beneficios de Anses, desde el prenatal hasta la pensión por viudez”, mencionó el responsable de la oficina de avenida Ramírez al ejemplificar que "por día, se tramitan hasta diez pensiones por discapacidad”.“Tenemos un aforo de 100 sillas y pueden estar hasta 30 sentados, mientras que los otros deben esperar afuera. Pero los turnos son muy puntuales, y no es necesario que se acerquen con mucha antelación al turno asignado”, recomendó al respecto.En la oportunidad, también comentó que “se han triplicado los puestos de Renaper donde se generan el DNI y pasaporte”. Según valoró, “es un servicio de alta calidad en el tiempo porque el documento llega en aproximadamente una semana”.Consultado a Guzmán si los beneficiarios entrerrianos de la seguridad social serán incluidos en el bono de $15.000 que otorgará elgobierno nacional, éste comentó: “Oficialmente no hemos tenido ninguna inclusión, si bien se comenta que podrían incorporarse otras provincias dentro de ese beneficio, hasta ahora no tenemos nada”.Para mayor información se recomienda consultar la web https://www.anses.gob.ar/