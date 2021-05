Entregaron kits fotovoltaicos a familias de zonas rurales

Detalles



La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, encabezó la entrega, en el Centro Comunitario de la Junta de Gobierno Punta del Monte, de tres kits fotovoltaicos a familias del 4to. y 8vo. Distrito, acompañada por el gerente de Relaciones Institucionales de Enersa, Pablo Bertochi; la presidenta de esa Junta, Mariela Asorin; el senador departamental, Francisco Morchio; y el director de Juntas de Gobierno, José Bantar.Al hacer uso de la palabra, la ministra mencionó: “Nuestro gobernador, Gustavo Bordet, nos ha marcado desde el primer día la importancia de trabajar en todos los rincones de la provincia, con los actores locales, los gobiernos y las organizaciones, para buscar siempre una respuesta a cada situación particular, teniendo una mirada y una escucha atenta en el territorio”.“En esa línea es que surge este programa, donde cada uno mira más allá de la tarea que le corresponde, entonces cuando advierte una situación de vulneración de derechos articula para dar una respuesta, tal como nos pide el gobernador: que podamos construir un abordaje integral en las comunidades para garantizar la accesibilidad a los derechos”, agregó Paira.Seguidamente, la ministra aseveró: “Con estas acciones renovamos nuestro compromiso de continuar estando presentes y brindando soluciones integrales a todos los entrerrianos y las entrerrianas”.Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Enersa explicó: “El gobernador ha dado la posibilidad, con los distintos planes y políticas sociales de Entre Ríos, y a través de la ministra Marisa Paira, de llegar al pedacito de tierra más chico de nuestro lugar. Hoy estoy aquí en representación de Enersa, empresa que en conjunto con el gobierno provincial lleva adelante este programa que entrega kits donde no llegamos con la distribución de energía eléctrica”.Los kits están integrados por elementos de iluminación, baterías de uso doméstico y freezer solares con batería integrada, que tienen como objetivo proveer de equipamiento a las familias que no pueden acceder al servicio eléctrico de forma convencional.Sobre esto, la presidenta de la junta Punta del Monte, donde residen 30 familias, destacó: “Para nuestra comunidad no es habitual que autoridades visiten nuestro distrito. Esto nos hace sentir que somos parte de nuestra querida Entre Ríos. Quiero agradecer que estén acá y haciendo entrega de estos kits a familias de nuestra zona. Las puertas de nuestro pueblo están siempre abiertas para recibirlos. Muchísimas gracias”.Asimismo, el senador Morchio agregó: “Agradezco el compromiso con Punta del Monte, que el gobierno de Entre Ríos esté presente es muy importante. Asimismo, quiero agradecer y felicitar a quienes se dedican a ayudar a la vida rural”.Por su parte, la directora de la escuela Nº 29 La Cabaña del Tío Tom, Claudia Viviani, valoró: “Es enorme este gesto que han tenido de venir y visibilizar el 8º Distrito. En una situación como la que estamos viviendo con tantas dificultades, que además ustedes tienen la difícil misión de dirigir esta provincia, y que en medio de esta situación hayan decidido hacerse presentes acá, para todos nosotros es sumamente importante”.PresenciasAcompañaron la entrega la subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosa Silva; el coordinador de Juntas de Gobierno del departamento Gualeguay, Juan Paredes; la coordinadora de Comedores del departamento Gualeguay, María del Rosario Flores; los coordinadores de Juntas, Pedro Meda y Enrique Enrique; la coordinadora del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) de Gualeguay, Vanina Intelesano; y el subjefe departamental Comisario Mayor, Jorge Sosa.