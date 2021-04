Más de 200 personas realizaron trámites en la unidad de Migraciones de Nación

Los testimonios

En el marco de los abordajes que vienen realizando en distintos puntos de la provincia, y gracias a la coordinación junto al Municipio, el Programa de Abordaje Territorial de Migraciones del Ministerio de Interior realizó trámites de radicación -temporaria, permanente, cambio de categoría-, gestión de certificaciones y asesoramiento en el Juan L Ortiz, ubicado en Racedo 250.Sobre este tema, el secretario de Gobierno, Santiago Halle, indicó aque "se trata de trámites que por lo general son muy costosos y es importante brindar gratuidad en estos temas".Según detalló, en la capital provincial, residen muchas personas oriundas de Colombia, Venezuela, China y Ecuador. Esperamos unas 100 personas y vinieron más de 200"."Se trata de personas que están viviendo en Paraná desde hace años, y queremos garantizarle derechos. Deben contar con todos los datos personales, no debe tener judicializado el trámite, una declaración jurada donde trabaja, y diversas cuestiones básicas".Por otra parte, consultado, sobre las posibles restricciones, señaló que "el Estado está para brindar medidas de cuidado y garantizar los protocolos. Las personas tienen que ser responsables tomar conciencia sobre la situación de todo esto. Hay que confiar en la ciudadanía y en la responsabilidad que tenemos"."Debemos cuidarnos más que nunca, se viene el invierno y es una época donde hay gripes estacionales. Hay que proteger a los más grandes y por suerte se avanza con la vacunación, y disminuye el riesgo en estas personas", culminó.Una de las personas oriunda de Brasil, Julio Cesa informó que vive en la capital entrerriana hace cinco años, y “debido a la pandemia no podía hacer los trámites de radicación en Concepción del Uruguay y espero hoy terminar con todo”.“Me gusta mucho Paraná, cuando llegue vine por dos semanas y me termine quedando”, dijo.Por su parte, una joven oriunda de Colombia señalo que vive en Paraná hace ocho años “mi padre es discapacitado y trabaja en la terminal de ómnibus”, señaló que extraña mucho Colombia y “por la situación que estamos viviendo nos gustaría volver”.Por su parte, un hombre oriundo de Venezuela, señaló que arribaron a Paraná “con el objetivo de darle una mejor calidad de vida a la familia, hace dos años que estamos acá. La ciudad tiene unos paisajes hermosos y nos gusta mucho”.“Estamos realizando un emprendimiento gastronómico y nos va bien, a las personas les gusta probar los platos típicos de Venezuela”, sumó.