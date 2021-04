Extienden el plazo para iniciar el trámite de becas del nivel secundario

Requisitos

La inscripción para gestionar las becas del nivel secundario, tanto para renovaciones como para nuevos beneficiarios, sigue abierta por lo que aquellos estudiantes que aún no han iniciado su trámite pueden hacerlo. Aquellos estudiantes que ya habían comenzado la solicitud pero aún no la finalizaron, podrán continuar luego de esa fecha debido a que el trámite está iniciado con anterioridad, en este caso la fecha para completar la solicitud es hasta el 30 de mayo.“Es importante acompañar a los estudiantes en todo el trayecto escolar, por eso hemos estado realizando abordajes territoriales en toda la provincia, principalmente en localidades alejadas o donde no tenemos delegación. Además potenciamos el trabajo con municipios, comunas así como con organizaciones e instituciones de la sociedad civil”, informó el titular del organismo, Sebastián Bértoli.La inscripción para la solicitud de la beca del nivel secundario comenzó el 22 de febrero de de este año y vencía este viernes 30 de abril, el trámite se puede realizar desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a internet durante las 24 horas sin restricción.El Becario cuenta con el chat online que está disponible en la web del organismo, www.institutobecario.gov.ar , de 9 a 13, de lunes a viernes. Allí el equipo del Área Becas del Instituto responderá dudas y consultas acerca del trámite online para las solicitudes.DNI tarjeta ambos lados (solicitante)Constancia de CUIL (solicitante)Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2021Boletín de calificaciones año 2020 firmado por la autoridad del establecimiento (ambos lados)Comprobantes de ingresos, según corresponda:Trabajadores formalizados: 2 (dos) últimos recibos de sueldoJubilados: último recibo de jubilaciónAsignación Universal por Hijo u otros planes sociales: ticket del último movimiento bancario con fecha 2021 o copia de la tarjeta (no será considerado válido el ticket de extracción)Trabajadores informales o changarines: declaración jurada realizada en la comisaría más cercana. La misma debe informar qué actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual posee.Desocupados: copia de Certificación Negativa de Anses actualizadaMonotributistas: constancia de opción a AFIP, donde figura la categoría.