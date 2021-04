El Becario lleva su programa de apoyo escolar al norte entrerriano

El organismo provincial ratifica su acompañamiento a los estudiantes en toda la provincia a través del Educando en Movimiento bajo protocolos que se adecuan a la situación sanitaria de cada localidad. En se marco, referentes del programa mantuvieron reuniones con los intendentes de Federación, Ricardo Bravo; y de Chajarí, Pedro Galimberti, y otras autoridades municipales, para acordar el desarrollo del programa de apoyo escolar que brinda el Becario en beneficio de los estudiantes entrerrianos, mediante la actividad que está destinada a asistir a niños de entre 6 y 13 años con apoyo escolar, brindándoles además un espacio de contención y recreación.Durante 2020 el programa no estuvo activo, por lo que este año tiene como impronta hacer hincapié en el apoyo escolar atendiendo a que los niños "pasaron un año sin tener contacto físico con docentes y compañeros, es por eso que apuntamos a que este sea una gran ayuda para ellos", manifestaron los responsables del equipo.Con el Educando se trabaja mancomunadamente con los municipios para establecer los espacios que serán destinados para desarrollar las clases, ya sea en clubes, Iglesias, salones municipales y/o vecinales. La tarea de apoyo escolar es realizada por estudiantes avanzados de carreras afines, como son profesorados en diversas áreas, los cuales contienen alto grado de enseñanza pedagógica.En este marco, la recorrida del equipo en el departamento Federación comenzó en la ciudad homónima donde se mantuvo una reunión con el intendente Ricardo Bravo, quien manifestó su buena predisposición para continuar trabajando en conjunto con el Instituto Becario. Del encuentro participaron la responsable de Cultura, Silvana Monzón, y la responsable de la Delegación del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia en Federación, Fátima Marotte."Este tipo de programas son muy importantes para poder brindarlos a los chicos ya que se sienten más distendidos y se compenetran mejor no solo con la cuestión pedagógica sino con distintas actividades que se realizan", dijo Bravo y resaltó la importancia del acompañamiento. "Esto les ayuda muchísimo a los chicos a profundizar sus estudios, principalmente para las familias que no tienen la posibilidad de pagar un maestro particular, y el Estado está presente brindándoles apoyo escolar", agregó el intendente.De igual modo se explayó acerca del trabajo en conjunto para llevar a cabo el Educando en Movimiento en la localidad y dijo: "Se hace a través de la articulación entre el gobierno provincial y municipal, vamos a seguir manteniendo los centros educativos que teníamos en los años anteriores porque ha dado muy buenos resultados. Además ayuda a compartir con los chicos de los distintos barrios, lo que incentiva la inclusión entre ellos y eso les ayuda a tener más sociabilidad en la comunidad", finalizó el intendente de Federación.En Chajarí, se trabajó junto al intendente Pedro Galimberti, acompañado de la directora de Educación municipal, Fabiola Fochesatto Brunini y la Directora Departamental de Escuelas, Mónica Masetto, quienes manifestaron su predisposición para continuar articulando entre provincia y municipio para beneficiar a los estudiantes."Estuvimos trabajando sobre cinco barrios en donde se lleva adelante esta tarea por parte del programa Educando en Movimiento y donde se complementa con acciones que desarrollamos a través de la Dirección de Educación en otros barrios de la ciudad de Chajarí. Estoy muy agradecido por la visita institucional y ojalá que pueda rendir sus frutos en nuestros gurises", expresó Galimberti al finalizar el encuentro.