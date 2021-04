Sumarán 20 cámaras de seguridad a la red de videovigilancia de Concordia

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y el jefe de Policía, Gustavo Maslein, recorrieron los centros de monitoreo de La Criolla y Colonia Ayuí y participaron de una reunión de trabajo vinculada a la Seguridad junto al intendente de Concordia, Alfredo Francolini, legisladores y fiscales.Además de los centros de monitoreos que fueron ampliados en el departamento, la ministra anunció la licitación de la compra de nuevos móviles para la departamental, dos pick up que fueron recuperadas de causas judiciales que ya están a disposición de la Policía para incorporar a la flota y 20 cámaras de seguridad para ampliar la red videovigilancia en la ciudad que refuercen puntos estratégicos.También se firmó un convenio con la Municipalidad y la Policía para la construcción de una nueva Alcaidía, se entregaron convenios de adjudicación de terrenos para 50 familias de Policías a través de la Mutual Maiper y se anunció la implementación por parte del Gobierno provincial, de una campaña de difusión orientada a alertar a la población en la prevención de las estafas telefónicas y virtuales, que se han incrementado en la pandemia.“Estas tareas de ampliación de los Sistemas de Videovigilancia se realizaron en un esfuerzo compartido entre el gobierno de la provincia y las municipalidades de La Criolla y Colonia Ayuí, quienes hicieron una inversión para poder ampliar la red”, explicó la ministra Romero durante su visita al departamento Concordia.En este sentido valoró la aplicación de tecnología para complementar la labor humana y sostuvo: “El establecer videovigilancia asegura aún más que las condiciones de seguridad permanezcan y cuando ocurre un delito sirve para la investigación”.Por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, saludó la nueva incorporación de herramientas en el departamento Concordia, y mencionó: “Vemos un trabajo mancomunado que por supuesto tiene sus frutos que es la prevención, en este caso recibiendo cámaras que a través del Ministerio se han adquirido y se han colocado gracias al trabajo del Municipio”.“Esto refuerza nuestro trabajo preventivo como Policía y también es un elemento muy útil para la investigación en la comisión de delitos”, concluyó.Luego de las recorridas por los centros de monitoreos, la ministra y el Jefe de Policía, participaron de una reunión de trabajo con el intendente Francolini, el Jefe de Policía, el fiscal coordinador José Costa, el fiscal de género, Juan Pablo Giambatista, la fiscal Federal Josefina Minatta, el Juez de Familia Civil y Penal de Menores Nº 1, Raúl Eduardo Tomaselli, el diputado Néstor Loggio, el jefe Departamental, Jorge Cancio, autoridades policiales, integrantes de Prefectura, Gendarmería, concejales y miembros de la sociedad civil.“Mantuvimos esta reunión de trabajo con el Intendente y el Consejo de Seguridad Municipal en la inteligencia de intercambiar, con el jefe de Policía, el jefe departamental, el diputado Loggio, los fiscales provinciales, la Justicia Federal, autoridades municipales y concejales, medidas que permitan mejorar el sistema de seguridad en la ciudad”, afirmó la ministra Romero luego de la reunión.“Las medidas lógicamente pasan por la tecnología, pasan por las estrategias frente al delito, el evaluar los números de evolución del delito de los últimos años, la situación especial de emergencia sanitaria y lo que ha significado para la Policía de Entre Ríos y para los Municipios el tener que actuar en pandemia”.“Sabía que había muchísimas inquietudes que el Consejo de Seguridad quería plantear, a quienes saludo y felicito porque la verdad es que no dejan de preocuparse por un problema que es un problema de todos. Siempre en los intercambios y aunque tengamos distintas miradas vamos a tener seguramente mejores alternativas. Hay que dialogar”, concluyó.Por su parte, el fiscal coordinador José Costa, valoró “poder reunirse de nuevo ya que en la pandemia no se pudo” y en ese sentido reflexionó: “Estos ámbitos son los propicios para tratar estos temas porque se aportan ideas, surgen propuestas y por eso es muy bueno” y sostuvo que “con la Policía se está trabajando bien en términos generales. Tenemos reuniones muy seguido y vamos viendo los temas y ajustando la tarea. Al tema de narcomenudeo se le ha dado mucha importancia y estamos trabajando también en eso”.El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, indicó: “Hoy tenemos una serie de temas que nos preocupan y ocupan a todos y por eso es importante poder concretar la reunión del Consejo de Seguridad, con asistencia limitada para cumplir con los Protocolos pero garantizando que todas las instituciones puedan expresarse"."Con la ministra Rosario Romero tenemos un diálogo permanente y estamos avanzando en distintos proyectos en conjunto. Un ejemplo de ello es la ampliación de la Alcaidía, que es algo necesario por el crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad, consideró y resaltó que "fortalecer los espacios de diálogo con todos los sectores políticos y todas las instituciones es lo que sustenta el trabajo del Consejo de Seguridad", finalizó el intendente.A través del Fondo Provincial de Seguridad (Fo.Pro.Se), que el Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas) asigna al Ministerio de Gobierno y Justicia para seguridad, se invirtieron, durante el 2020, 40 millones de pesos para 71 municipios y comunas con el fin de fortalecer sus sistemas de videovigilancia, los cuales durante el año pasado y este las localidades han ido instalando y ampliando sus centros de monitoreos.La Criolla incorporó cuatro cámaras y un domo, que se suman a las ocho que ya estaban siendo utilizadas. Las nuevas herramientas fueron ubicadas en Avenida Alberdi y Lago San Javier; en el acceso a la ciudad entre Presidente Perón y Cresto y el domo en la Comisaría local.En tanto, la ciudad de Colonia Ayuí sumó ocho cámaras a su centro de monitoreo, que se complementan con las cuatro cámaras y un domo que ya se encontraban en funcionamiento. Fueron ubicadas en caminos vecinales por acceso sur; tres en el centro de la ciudad cubriendo la Plaza principal y la escuela secundaria; una en la plazoleta Saludable, que cubre la terminal y el cajero bancario y el domo en el acceso a la localidad por Ruta Provincial N° 28.Tanto el intendente de La Criolla, Ariel Stuker como el presidente Municipal de Colonia Ayuí, Julio Almada, destacaron las ventajas de la implementación de la tecnología aplicada a la seguridad.En tanto, desde la Municipalidad de Concordia, se oficializó el pedido al ministerio de Gobierno y Justicia para la ampliación del sistema de monitoreo en 20 cámaras para fortalecer puntos de vigilancia estratégicos en la ciudad.