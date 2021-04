Centro de salud inscribe para la vacunación contra la gripe: piden “paciencia”

Si bien desde hace dos semanas no cuentan con dosis de vacunas contra la gripe, el centro de salud “Malvinas Argentinas” de Barrio Paraná XIV de la capital entrerriana, inscribe a aquellos grupos priorizados para la aplicación de las dosis correspondientes.“Se hace un listado en el que se les toman los datos necesarios, para que cuando el centro cuente con las dosis, se los convoque para aplicarles las vacuna o coordinar en caso de las personas que se encuentren imposibilitadas para concurrir domicilio”, comunicó ala directora del efector de salud, Paola Benítez.La trabajadora social aclaró que se vacuna contra la gripe a los grupos priorizados: personal de salud, embarazadas y niños. Y encomendó “paciencia a población porque a medida que se vayan habilitando los grupos, se los irá inoculando; por el momento trabajamos de acuerdo a las disposiciones del ministerio provincial de Salud”.“Los interesados pueden llamar al 4300030 para consultar porque en cuanto recibamos novedades los vamos a llamar para coordinar la aplicación de la vacuna”, prometió.“Se diagramaron grupos para que quienes se tienen que vacunar contra la gripe, no se choquen con los que asisten al centro de salud por altas de Covid o mientras transcurren la enfermedad”, señaló Pablo, agente sanitario.Respecto a la vacunación contra el coronavirus, el trabajador comentó que “se rastrea a las personas que no tienen la posibilidad de ir hasta lugares específicos de vacunación, y se coordina para que se los vacune en el domicilio”.“En un día, hemos anotado hasta 300 personas de los barrios Paraná XIV, Villa Hermosa y Municipal”, comentó.“Se garantiza la normal atención en todas las áreas, de acuerdo al recurso humano con el que contamos y las posibilidades institucionales”, explicó Benítez al detallar: “La mayor demanda es en pediatría y clínica y, además, el regreso a clases demanda un trabajo extra cuando se tiene que articular con las escuelas para aislar una burbuja, hacer el seguimiento epidemiológico y coordinar el turno para que sean evaluados por el médico a fin de determinar si es un caso de Covid-19 o una enfermedad respiratoria”.Los turnos se otorgan de lunes a viernes a las 7 y los sábados de 8 a 13hs.“Se brindan hasta 15 turnos por día para las distintas especialidades, como ginecología para atención de embarazos, pediatría y clínica”, comentó la enfermera Sabrina.