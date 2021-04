UNER y la UADER recibirán fondos para desarrollar proyectos de apoyo a pymes

La vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas firmaron un acta de intención para la articulación y acompañamiento de proyectos universitarios, en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER).La actividad, que se desarrolló este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), estuvo encabezada por la vicegobernadora Laura Stratta y contó con la presencia del ministro de Producción, Juan José Bahillo; el secretario de Desarrollo Económico Emprendedor, Pedro Gebhart; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi; y el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella. En tanto, mediante videoconferencia, participaron de la ceremonia el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz y la directora de Desarrollo Regional PyME, Laura Tuero.En el encuentro se plasmó la entrega de aportes para dos proyectos universitarios, en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER), destinados al desarrollo de sectores estratégicos de Entre Ríos. En el caso de la UADER para el desarrollo de un proyecto estratégico en materia turística. Y en el caso de la UNER, es una propuesta para las Pymes para el desarrollo de nuevas prácticas de manejo, mejorar líneas productivas, desarrollo de software y de determinadas áreas profesionales y de recursos humanos.La vicegobernadora Laura Stratta destacó "la construcción de una agenda federal que se materializa en este tipo de decisiones que contemplan las realidades que tienen las provincias; y esa es una definición del presidente Alberto Fernández que hoy se ven en el territorio".Puso en valor que las universidades que están participando "están en toda la provincia y recogen las demandas de todo ese territorio, lo que es central". Manifestó además la importancia de "la articulación imperiosa para generar respuestas integrales a las demandas que nos plantea la sociedad y la articulación no es solamente entre el Estado nacional, provincial y los municipios, sino también esta articulación necesaria con las organizaciones e instituciones, como en este caso con las universidades, poniendo el conocimiento al servicio del desarrollo de nuestra provincia y nuestra región, teniendo en cuenta nuestro perfil productivo y los sectores que son dinamizadores de la economía. Cada una de las líneas que trabajaron las universidades tienen que ver con la generación de empleo genuino".Asimismo hizo referencia a "la definición de nuestro gobierno de tejer alianzas estratégicas que debemos llevar adelante con los diferentes sectores, que son muy diversos y que el gobernador Gustavo Bordet siempre nos pide que la atendamos en profundidad y desde la escucha atenta, para que nuestra provincia crezca y se desarrolle".Por su parte, Matías Kulfas saludó a todos los presentes destacando el trabajo conjunto con el gobierno provincial. "Es un paso más dentro de una agenda que incluye un montón de acciones en conjunto, en materia de financiamiento, desarrollo de parques industriales y de cadenas productivas, entre otras".El ministro de Desarrollo Productivo, señaló: "Es un trabajo conjunto con una mirada federal, no desde la discusión sino desde los hechos. Estamos en el día a día, desde la trinchera, trabajando para desarrollar las actividades productivas y generar nuevos empleos", valoró.Acerca del programa PROCER, indicó: "Las universidades nacionales son las que están en el territorio formando gente, recursos humanos, investigación y desarrollo. Esta es una apuesta muy fuerte que iniciamos hace pocos meses con un programa que tiene como objetivo la creación de nuevos centros que apunten a formar recursos humanos calificados, que asistan a las Pymes", indicó.En tanto, el ministro Bahillo valoró "la vinculación de las instituciones del conocimiento con los sectores productivos". Dijo que la UADER desarrollará un proyecto "de turismo sostenible en relación y amistad con el ambiente y que va a ayudar a la promoción y al desarrollo de nuevos productos, a la instalación y consolidación de los mismos, a la promoción y a generar valor ante la visita de nuevos y mayor cantidad de turistas", explicó.Respecto al destino que le dará la UNER, señaló que se trata de "una propuesta para las Pymes en aspectos en los que se verifican algunas debilidades. "La fortaleza de las pymes es su versatilidad, su flexibilidad y rápida capacidad de adaptación a los desafíos que les genera el mercado y las condiciones de trabajo; pero, a veces, en detrimento de eso, no tienen todos los recursos humanos para desarrollar estos procesos de investigación, de ser más competitivos, mejorar sus líneas de producción, abrir nuevos mercados o desarrollar nuevos productos. En esta línea de investigación la UNER quiere desarrollar esta capacidad y acercar este conocimiento y estas herramientas para ofrecer y trabajar en conjunto con las pymes", apuntó.El rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, expresó: "Estoy muy contento y satisfecho con volver a empezar a ver este tipo de políticas públicas que habían desaparecido, en la cual el Estado empieza a dirigir líneas estratégicas que tienen que ver con el desarrollo y hace esta vinculación con nuestra universidad".Y apuntó. "Tiene que haber una combinación muy fuerte y estratégica para el desarrollo y la reconstrucción de nuestra patria, entre el Estado, eligiendo líneas y las universidades complementando".En este sentido, Fillipuzzi manifestó: "Apuntamos a las Pymes, el ámbito desarrollador con mayor mano de obra del país. En el caso de UADER, un centro ubicado en dos sedes estratégicas como Paraná y Concepción del Uruguay. También apuntamos al turismo, muy importante en la dinamización de la economía de la provincia. Y es uno de esos espacios que son desarrolladores de mano de obra, que ha sido muy afectado por la pandemia pero que una vez terminada podremos acompañar con capacitación, asesoramiento, vinculación tecnológica", subrayó Filipuzzi.A su turno, Andrés Sabella celebró la creación del programa y resaltó que "Entre Ríos tiene varias fortalezas, pero una de las fortalezas que tiene a nivel educativo es que tiene una Universidad Nacional y una Universidad Provincial distribuida a lo largo y a lo ancho de la provincia".Seguidamente, se refirió al eje estratégico de la universidad a través de un plan institucional. "Cuando hablamos de una universidad al servicio de la región, estamos diciendo que queremos una universidad trabajando con el Estado nacional, provincial y municipal pero también una universidad trabajando con el sector productivo", remarcó.En otro tramo de su discurso, el rector de la UNER destacó que "desde el 2010 en adelante hemos tenido una fuerte participación en programas que tienen que ver con emprendedores y en esos programas formamos el Club de Emprendedores en Paraná cuyo coautor es Pedro Gebhardt; y también encontramos el apoyo de este tipo de políticas al emprendedurismo sociales a partir de 2014 con la figura de Laura Stratta como ministra de Desarrollo de la Provincia", valoró Sabella.El PROCER es una línea dependiente de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores (SEPYME) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que busca potenciar la competitividad y promover la capacidad exportadora de las MiPyMEs y cadenas de valor a través de Aportes No Reembolsables dirigidos a financiar capacitaciones, equipamiento y asistencias técnicas.En su convocatoria dirigida a Universidades estatales integrantes del sistema educativo nacional, PROCER busca crear y fortalecer Centros Universitarios PyME para la asistencia técnica de micro, pequeñas y medianas empresas y cadenas de valor estratégicas. En la edición 2020 de la línea resultaron seleccionados dos proyectos entrerrianos, pertenecientes a la UNER y a la UADER. Para la implementación de los mismos, las instituciones académicas recibirán Aportes No Reembolsables por un total de 8.109.442 pesos, de los cuales 4.069.242 se destinarán al proyecto de la UNER c y 4.040.200 al de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER.