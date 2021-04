Se realizará un seminario de lanzamiento de carreras en Derecho Administrativo

Este viernes 30 de abril se realizará el Seminario de Lanzamiento de las carreras de Maestría y Especialización en Derecho Administrativo, denominado “El Derecho Administrativo del Siglo XXI. Globalización. Derechos Fundamentales e Inclusión Social”.



El evento académico está organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y las fiscalías de Estado de los gobiernos de Entre Ríos y de Santa Fe, y se concretará vía zoom. El Seminario contará con la participación de juristas destacados del Derecho Administrativo, por lo que resulta de gran interés para los profesionales de la abogacía del Estado y también contadores de la región.



El fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, organizador y participe pleno del evento, remarcó que "esta formación implica la profesionalización de los abogados del Estado. Es la segunda vez que logramos hacerla, el cohorte anterior fue la EDA en el 2008 con una excelente convocatoria también y hoy tenemos más de 150 abogados y también contadores que se suman. Entonces la formación académica es una política de Estado del gobierno entrerriano y en esta circunstancia vale destacar que estas carreras que apoyamos, son inversiones también porque el desarrollo de las mismas apunta a la investigación y a un trabajo final de los alumnos sobre problemáticas de la gestión pública contemporánea que son de mucho de interés para el Estado". Cronograma de actividades Plataforma / ID ingreso 942 9655 2112 / Contraseña 805647. Actividad no arancelada. No requiere inscripción previa.



Primer Panel

10 hs. Prof. Justo José REYNA: “La Profesionalización del empleo público en la región”.

10.20 hs. Lic. Claudia PERLO: “Saber estar en las organizaciones, una perspectiva centrada en la vida, el diálogo y la afectividad”.

10.40 hs. Lic. Jorge KERZ: “Transformaciones sociales, culturales y organizacionales: El Estado y la Administración Pública”.

11 hs. Conversatorio.

12 hs. Conferencia Inaugural

Prof. Jaime RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ: “Dignidad Humana y Derecho Administrativo”.



Segundo Panel

16 hs. Prof. Julio RODRIGUEZ SIGNES: “Deuda pública e Inclusión Social”.

16.20 hs. Prof. Javier GALLO: “Dar la cara al ciudadano. Un Estado accesible y favorable”.

16.40 hs. Prof. Analía ANTIK: “Regulación, tecnologías sostenibles e inclusión social”.



Tercer Panel

17 hs. Prof. Claudio VIALE: “Las categorías jurídicas de la modernidad y la globalización”.

17.20 hs. Prof. José SAID: “Administración Discrecional y Transparencia”.

17.40 hs. Prof. Víctor ABRAMOVICH: “Igualdad y Derechos Sociales en la Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

18 hs. Conferencia de cierre

Daniel Wunder HACHEM: “Por un Derecho Administrativo Social”.