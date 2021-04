Artistas y trabajadores culturales se manifestaron en el centro de Concordia

Una de las impulsoras de la convocatoria de músicos en la plaza 25 de Mayo, Ani Viera dijo que “sinceramente no pensé que la convocatoria iba a tener tanta repercusión. Me surgió hacerla de la nada y muchos colegas músicos decidieron apoyarla”.



Buscan elevar un petitorio a las autoridades provinciales.



En alusión a las nuevas restricciones por la emergencia sanitaria y en plena plaza 25 de Mayo durante la tarde de este lunes, la joven detalló que la “idea es no quedarse callados porque nos sentimos muy molestos con las decisiones que han tomado las autoridades provinciales”.



“Nos afecta muchísimo, yo creo que la música y el arte no contagia”, sentenció. Agregando que “es todo lo contrario a lo que ellos están pensando en este momento”.



A su entender, no hay “lógica en las medidas, dado que el artista es la persona que más distancia guarda, a la hora de un show en vivo”.



Según Viera, las nuevas restricciones “no es algo que nos afecte solamente a nosotros sino a todo el sector gastronómico”. Es que “nos enoja y nos apena el ir a un bar; y no tener nadie que te anime”, cuando la gente “sale a despejarse, a divertirse”.



En la convocatoria se consensuó una carta que pretenderán elevar al “gobernador Gustavo Bordet”. Los concurrentes y firmantes incluyen “todo lo que es la cultura, con artistas de teatro, pintura, de talleres”, contó la organizadora.



“La idea es juntar firmas y expresar nuestra disconformidad”, explicó la artista concordiense. Subrayando que “en internet se duplicó la convocatoria porque pretendíamos llegar a las mil firmas”. (Diario Río Uruguay)