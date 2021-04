Vacunación a mayores de 75 años: “El operativo dura diez minutos por persona”

Con el objeto de vacunar contra el Covid-19 a mayores de 75 años que no pudieron registrar su voluntad o tuvieron otros inconvenientes, el Ministerio de Salud desplegó un operativo especial en Paraná en el complejo Escuela Hogar.Según detalló el director del Hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, a, en el operativo tenían previsto inocular entre 750 y 800 adultos mayores con la vacuna Sputnik V y destacó que el objetivo es “que no quede ningún adulto mayor de 75 años sin inocular”.Por su parte, María Eva Famín, la coordinadora del operativo destacó que “está pensando que las personas no demoren más de 10 minutos”.En el lugar a las personas que querían vacunarse se le pedía el DNI, y los anotaban para la segunda dosis. Además, inscribían a interesados que quieran vacunarse y tengan más de 59 años.Una de las personas inoculadas, destacó el ágil funcionamiento del operativo y manifestó “alegría y tranquilidad”, de recibir la vacuna.