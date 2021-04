El Instituto Becario lleva su atención itinerante a los barrios de Concordia

Documentación

Este lunes se llevará a cabo una acción similar en el barrio La Bianca, de 10 a 14, de la misma ciudad. También se capacita a referentes locales para que continúen con la asistencias a los estudiantes de cada lugar.El Instituto Becario aboca su tarea territorial llegando a más estudiantes a través de los abordajes territoriales para los cuales trabaja en conjunto con organizaciones, municipios y comunas. En cada pueblo, barrio o ciudad se instala con sus equipos parar efectuar las inscripciones para las becas del nivel secundario, las que se concretan directamente ingresando la documentación online.En este caso, el equipo encabezado por la subdirectora ejecutiva, Carolina Amiano, llegó a la ciudad de Concordia, donde llevó adelante acciones el jueves y viernes para que los estudiantes y sus familias puedan acceder a los beneficios que otorga el organismo provincial. La concurrencia en ambos abordajes fue muy numerosa: “Trabajamos en cada lugar asistiendo a los estudiantes y sus familias, siempre respetando el distanciamiento y las medidas de higiene que son parte del protocolo sanitario”, dijo Amiano.Durante la mañana del jueves, el equipo del Becario estuvo en la Casa del Bicentenario, predio ex Víctor Oppel, del Barrio Sarmiento, atendiendo, asesorando y generando por completo el trámite online.Al respecto Amiano resaltó la importancia de “dejar siempre en los lugares a donde vamos un referente que pueda ayudar a quienes no tienen los medios principalmente tecnológicos para hacer la beca. Hoy los chicos del área Joven de la Cafesg estuvieron aprendiendo a hacer el trámite online, lo cual suma para el acompañamiento a los estudiantes de Concordia”, explicó la subdirectora del Instituto.El viernes la actividad comenzó por la mañana en el Barrio Los Pájaros, más precisamente en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial. “Atendimos a gran cantidad de madres y estudiantes, algunos quedaron en pasar por las delegaciones que tenemos en la ciudad ya que les faltaba documentación que debían obtener de las escuelas principalmente”, apuntó AmianoLas delegaciones del Becario en la ciudad de Concordia se ubican en la Delegación Departamental de Escuelas, situada en Pellegrini 443, y en el Centro Cívico Provincial, ubicado en Buenos Aires 179, en tanto que su horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 12.Estuvieron presentes durante las acciones territoriales, la coordinadora de la Casa del Bicentenario, Mariana de León, el director de Educación de la Municipalidad de Concordia, Emiliano Vallejos, y la coordinadora del DIAT, María Romero.El próximo abordaje territorial en Concordia será este lunes 26 de abril donde el equipo del Becario prestará el servicio en el Centro Cultural Colores Satelitales, de barrio La Bianca, en el horario de 10 a 14. Se solicita concurrir con toda la documentación para completar el trámite online para las becas del nivel secundario.La inscripción a las becas secundarias provinciales se hace exclusivamente a través de internet, desde el sitio web del Becario. El portal de trámite está disponible las 24 horas y puede accederse a él desde cualquier dispositivo con conexión a la red. La documentación requerida para solicitar una beca de nivel secundario, tanto nuevas como renovaciones, es la siguiente:DNI tarjeta ambos lados (de el/la solicitante); constancia de CUIL (de el/la solicitante); constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2021; boletín de calificaciones año 2020 firmado por la autoridad del establecimiento (ambos lados, será válido con notas conceptuales).- Trabajadores formalizados: dos últimos recibos de sueldos de padres o tutores.- Jubilados: último recibo de jubilación.- Asignación Universal por Hijo / Otros planes sociales: ticket del último movimiento bancario con fecha 2021 o copia de la tarjeta (no será considerado válido el ticket de extracción).- Trabajadores informales/changarines: deberán adjuntar declaración jurada realizada en la comisaría más cercana, la misma debe informar qué actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual percibe.- Desocupados: adjuntar Certificación Negativa Anses actualizada- Monotributistas: constancia de opción AFIP, donde figura la categoría- Jubilados: último recibo de jubilación.