Colocaron vacunas antigripales y contra covid en Hospital Pascual Palma

Trabajares de salud junto a personal de la Facultad de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) realizaron operativos simultáneos de vacunación en el predio del Complejo Escuela Hogar. En esta ocasión, colocaron unas 1.000 dosis de vacuna antigripal y 650 contra el covid.“La vacuna antirgripal es para los adultos mayores institucionalizados y el personal que los asiste”, dijo el director del Hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, aConsultado por la vacunación contra el coronavirus, dijo que “del total de la población de adultos mayores, un total del 70 por ciento mayores de 70 años, recibieron la vacuna y se continúa con la inoculación, este jueves se colocaron 650, con personas mayores de 60 años.“Quienes hayan pedido el turno para vacunarse contra el covid, pueden hacer por whatsapp la reprogramación, el sistema automáticamente genera los nuevos turnos y la periodicidad varía según la cantidad de dosis que envían desde Nación”, resaltó. De todos modos, ante cualquier consulta las personas pueden llamar al 0800 888 8228.A su vez, recordó la importancia de reforzar los cuidados para prevenir el coronavirus y aclaró que “contar con la vacuna contra el covid no quiere decir que no nos podemos contagiar”. Además, señaló que “se debe esperar 15 días entre la aplicación de la vacuna antigripal y la del covid”.Por su parte, el vicedecano de la Facultad de la Vida y la Salud, Sergio Santamaría, dijo que “las universidades públicas tienen el deber de participar en estas actividades ya que nos debemos a la comunidad. Además, estas propuestas tienen un plus para la formación de futuros profesionales”.