Senado aprobó inclusión de Perspectiva de Género en sistema presupuestario

La Cámara alta celebró este miércoles la cuarta sesión ordinaria del 142º período legislativo. El encuentro, presidido por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, para poder garantizar el distanciamiento necesario en el marco de las medidas de prevención por el Covid-19.



En el debate legislativo, se aprobó el proyecto de ley de autoría de la diputada Carina Ramos, de Stefanía Cora, Mariana Farfán, Silvia Moreno y Paola Rubattino; y de los diputados José Cáceres, Reynaldo Cáceres, Juan Pablo Cosso, Ángel Giano, Juan Manuel Huss, José Maria Kramer, Diego Lara, Néstor Loggio, Juan Reynaldo Navarro, Mariano Rebord, Leonardo Silva y Julio Solanas en revisión, que tiene por finalidad la inclusión de la Perspectiva de Género en el sistema presupuestario provincial, para la ejecución de políticas públicas de género. Expediente Nº 24.480.



Luego, se aprobó el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se sustituye el inciso g) del artículo 194º y se incorpora un nuevo inciso al artículo 246 del Código fiscal (t.o. 2018) - Exención de Ingresos Brutos programa Casa Propia- Construir Futuro-. Expediente Nº 24.792.

Esta iniciativa exime del pago del Impuesto a los ingresos Brutos a los contratos que instrumenten la actividad de construcción realizada o ejecutada en el marco del "Programa de Crédito Argentino Bicentenario para la Vivienda Única Familiar" (PROCREAR) o del "Programa Casa Propia – Construir Futuro". Este último fue lanzado este martes por el presidente Alberto Fernandez y otorgará 87 mil créditos individuales a tasa cero para la refacción y la construcción de nuevas viviendas en todo el país.



Asimismo, las y los senadores convirtieron en ley el proyecto de Ley de autoría del senador Rubén Dal Molín (Federación- Cambiemos), por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia, de conformidad al art. 81º de la Constitución Provincial, a transferir y escriturar a título de donación a favor de la Municipalidad de Santa Ana, siete inmuebles ubicados en el Departamento Federación. Expedientes Nºs. 13.886, 13.887, 13.888, 13.889, 13.890, 13.891, 13.892 y 13.893 Unificados.



En la jornada legislativa, también se aprobó el proyecto de Ley de la diputada Stefanía Cora en revisión, por el que se declara ciudadana Ilustre de la provincia de Entre Ríos, a la cantante e intérprete del folklore profesora Liliana Herrero. Expediente Nº 24.608.





Acuerdos para la Cámara de Casación Penal de Concordia



Cabe recordar que el pasado 7 de abril, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano llevó adelante las audiencias públicas para evaluar a los aspirantes a Vocal de Cámara de Casación Penal de Concordia, a fin de proseguir con el trámite legislativo de las solicitudes de Acuerdo efectuadas por el Poder Ejecutivo.



En la sesión de este miércoles, se aprobó el proyecto de resolución por el que se presta el Acuerdo Constitucional solicitado por el Poder Ejecutivo para nombrar Vocal de Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia, a la Dra. María Evangelina Bruzzo. Expediente Nº 13.860.



En el mismo sentido, el que se presta el Acuerdo Constitucional solicitado por el Poder Ejecutivo para nombrar Vocal de Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia, al Dr. Darío Gustavo Perroud. Expediente Nº 13.861.



Y, finalmente, el que se presta el Acuerdo Constitucional solicitado por el Poder Ejecutivo para nombrar Vocal de Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia, a la Dra. María del Luján Giorgio. Expediente Nº 13.862.



Otros proyectos



El proyecto de declaración de autoría del senador Horacio Amavet ( Uruguay- Frente Justicialista), por el que se declara de Interés Educativo y Cultural del Senado, el 100º Aniversario de la Escuela Taller Municipal "Tadea Jordán", de la ciudad de Concepción del Uruguay. (Nº 20.082 M.E.). Expediente Nº 13.997.



El proyecto de declaración de autoría del senador Horacio Amavet ( Uruguay- Frente Justicialista), por el que se declara de Interés del Senado el Concurso Participativo "Desde la Memoria", el cual se llevará a cabo desde el 9 de Abril de 2021 hasta el 24 Marzo de 2022. (Nº 20.089 M.E.). Expediente Nº 14.003.



El proyecto de declaración de autoría del senador Maradey, por el que se declara de Interés del H. Senado, la 17º marcha al "Puente Internacional General San Martín", a realizarse el 25 de abril del corriente. (Nº 20.090 M.E.). Expediente Nº 14.004



El proyecto de declaración de autoría del senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos), por el que se declara de Interés del H. Senado, el libro "Al Pbro. Félix Fermín Viviani, en la memoria de sus amigos", a un año de su fallecimiento. (Nº 20.092 M.E.). Expediente Nº 14.006.



Homenaje



Al turno de los homenajes, la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) mencionó los 70 años de la creación del Instituto Antártico Argentino (IAA). Organismo pionero en el desarrollo de la investigación científica, fue creado por el expresidente Juan Domingo Perón el 17 de abril de 1951 y contribuye de forma sustancial a la soberanía en el Sector Antártico Argentino. En este sentido, la legisladora destacó la figura de Hernán Pujato, nacido en Diamante en 1904, militar, diplomático y explorador argentino que fundó las primeras bases antárticas del país, así como el Instituto Antártico Argentino.