Diputados firmó un convenio con la secretaría de Cultura y el Museo "Eva Perón"

El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, rubricó un acuerdo de cooperación con la secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino y la directora del Museo Provincial "Eva Perón", Sara Lipovetsky. El objetivo es generar espacios de intercambio cultural e institucional y brindar espacios para nuestras y nuestros artistas y museos.Se firmó en la Cámara de Diputados un convenio de cooperación entre la Cámara de Diputados, la secretaría de Cultura y el Museo Provincial "Eva Perón" que en este mes tendrá sus primeras concreciones a pesar de la situación pandémica. El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, la secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino y la directora de la galería Sara Lipovetsky valoraron el importante acuerdo entre las instituciones y brindaron detalles de las actividades que están previstas se lleven a cabo a partir de la firma."El compromiso desde el inicio de gestión con diputadas y diputados fue la apertura de la Cámara también hacia las actividades culturales. Firmar este convenio con el museo, un espacio donde se hace lugar a la historia, nos permitirá seguir potenciando esa decisión de apoyar la cultura, la historia y la identidad entrerriana", dijo Giano."Trabajar en conjunto nos permitirá avanzar en actividades y en acciones que permitan acercamientos con el patrimonio cultural e histórico que posee el museo, pero además contribuirá a mantener viva la memoria de una parte sumamente importante de nuestra historia", valoró el presidente de la Cámara de Diputados.Por su parte, la directora del Museo Provincial "Eva Perón", Sara Lipovetsky valoró la firma del convenio con la Cámara y consideró que se trata de "un hecho muy significativo". "Nuestra vocación es articular con todas las instituciones pero en particular el acuerdo con la Cámara no motiva a proyectar el museo hacia toda la provincia", agregó.La secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino aseguró que "esta firma nos ayudará a pensar acciones futuras entendiendo que la cultura es fundamental". "Para la secretaría es fundamental articular con todos los organismos del Estado, y este acuerdo permitirá no solo llevar a cabo actividades con el museo sino también distintas propuestas culturales", concluyó.