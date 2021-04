Clínicas y sanatorios de Paraná instan a la donación de plasma de convaleciente

Desde la Clínica Modelo y el Sanatorio La Entrerriana, ambos ubicados en Paraná, instan a la comunidad que haya padecido coronavirus que donen plasma.



“Solicitamos a todos los que tuvieron covid y no recibieron transfusiones de plasma, que se comuniquen con las instituciones para concretar una entrevista y allí se determinará si puede ser donante de plasma a través del estudio de anticuerpos, que es gratuito”, dijo uno de los referentes el Dr. Pedro Negri Aranguen a Elonce TV.



Según señaló, “Hoy vemos una segunda ola de covid, que va a generar muchos casos, por eso generamos una convocatoria para los que desean donar”.

Consultado sobre el procedimiento para donar plasma, Negri, aclaró: “es algo sencillo, se hace una extracción de sangre pero se devuelven al organismo los glóbulos rojos”.



En este sentido, aclaró que las personas que fueron inoculadas contra el covid y no padecieron la enfermedad no pueden ser donantes de plasma de convaleciente, en cambio las personas que “si contrajeron la enfermedad, recibieron la vacuna y posee un título de anticuerpos, si puede ser donante”.

En cuanto a cuando se realizan las trasfusiones a los pacientes, reveló que “antes se decía que había que hacerle transfusiones a los pacientes graves, ahora se realiza en los primeros días de estar cursando la enfermedad en las poblaciones vulnerables”.



Finalmente indicó que los interesados en donar plasma de convaleciente deben comunicarse con el servicio de Medicina de la Clínica Modelo o Sanatorio La Entrerriana