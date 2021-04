El gobierno provincial hizo entrega formal de la obra de Acceso a Puerto Ruiz

Con una inversión que superó los 281 millones de pesos, este miércoles el gobierno de la provincia hizo entrega formal de la obra de construcción del acceso a la localidad de Puerto Ruíz en el departamento Gualeguay y obras complementarias.



Del acto participaron el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo; y la intendenta de de Gualeguay, Verónica Berisso.



En ese marco, la presidenta municipal de Gualeguay, Verónica Berisso, expresó: “Sí bien fue un encuentro sencillo, en otro momento ameritaba quizás una acto más grande o una inauguración, hoy recibimos la obra del camino al Puerto Ruiz y la planta cloacal del puerto, algo fundamental en estos tiempo que estamos viviendo que pueden ser o no de emergencia hídrica, no lo sabemos, esperemos que no siga lloviendo con esta magnitud, pero con urgencia necesitamos poder establecer un el monitoreo para poder saber si cerramos uno las compuertas, y para estas acciones debíamos tener la recepción y control de esta obra”.



Detalles de obra



Durante los 540 días que llevó finalizar la obra se ejecutaron 7.600 metros de carpeta asfáltica desde la rotonda de Boulevard San Juan y Avenida Presidente Illia hasta la localidad de Puerto Ruiz.



Dicho paquete estructural consistió en la construcción de un terraplén con compactación especial; excavación de caja; sub-rasante; sub-base y base calcárea en ruta; riego de liga; riego de imprimación y carpeta asfáltica en caliente, cumpliendo con las exigencias establecidas en el pliego de especificaciones técnicas y planos. Además, se completó con señalización vertical y horizontal según los reglamentos y disposiciones vigentes para rutas provinciales y nacionales.



Por otra parte, y a lo largo de la ruta asfaltada se ejecutaron siete compuertas metálicas que se colocaron en las alcantarillas existentes transversales al eje del camino, las mismas son necesarias para evacuar el exceso de agua de lluvia de los campos y viviendas ubicados la margen de la ruta y en épocas de crecida del río Gualeguay y no permitir el ingreso de agua del mismo. También se alteo el terraplén de defensa existente.



Asimismo, se realizaron dos estaciones de bombeo, una en la localidad de Puerto Ruiz para extraer en forma forzada el agua de lluvia que se acumulaba. En tanto que la otra bomba se ubicó en el barrio Dunat en la parte norte de la ciudad con el objetivo de resolver problemas de inundación en dicho barrio.



Por último, se ejecutaron 110 bocas para conexión cloacal en Puerto Ruiz abarcando la totalidad de viviendas existentes. Las mismas poseían un sistema de desagües estático y en algunos casos los desagües se volcaban directamente al río y en otros casos a la calle. Para resolver este problema de índole ambiental se ejecutó una planta de tratamiento de efluentes cloacales con aireación extendida.