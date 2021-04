Se pone en funcionamiento el Comité de Cuencas del Arroyo La Santiagueña

Bajo protocolo y en forma presencial y virtual, será este lunes 19 de abril a las 17 hs en el Centro de Día Federico Leloir. Así se dará cumplimiento a la Ordenanza N° 9668. Estará conformado por dos áreas, una ciudadana y otra técnica municipal.



"De manera democrática y participativa, el objetivo es gestionar las cuencas hidrográficas, su corredor biológico y analizar las intervenciones por actividades u obras, dentro de sus límites territoriales".



Paraná y su ejido están asentados sobre 17 cuencas principales y algunas microcuencas.



El comité, desde lo ciudadano, estará conformado por presidentes de las vecinales, representantes de la sociedad civil, comerciantes y otros actores que soliciten participar de esta mesa de trabajo. Por el área técnica municipal, estará integrado por dos representantes de las secretarías de Participación y Gestión Comunitaria y la de Planeamiento, que ocuparán el rol de coordinación, y también por diferentes Secretarías, entre ellas de Servicios Públicos, a través de la dirección de Comunidades Vecinales; de Obras Públicas, a través de la Subsecretaria de Obras Sanitarias y a la Unidad Ejecutora Municipal; de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Protección Civil y por la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos.



Como antecedentes, en 2017 se generó un espacio de vecinos y técnicos municipales en el arroyo La Santiagueña, que no llegó a constituirse formalmente como comité. Este espacio funcionó dos años y si bien cuenta con una organización básica, es necesario ampliar la base de participación, confeccionar un estatuto, reglas y agenda de trabajo para lograr los objetivos que establece la ordenanza y que son necesarios para la comunidad.



“Desde esta gestión, se analizaron las experiencias pasadas y se trabajó en una propuesta superadora, analizando las ordenanzas dictadas y con variadas reuniones con los futuros actores del Comité del Arroyo La Santiagueña”, destacó Fernando de la Rosa, coordinador de Cuencas Urbanas y Parques Lineales, de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria.



Detalles

“La cuenca del arroyo La Santiagueña es de las que más transformaciones han tenido por acción del ser humano. Comienza a cargar su cauce principal desde avenida Ramírez y Carbó, lo que conocemos como El Cristo, y desde el límite de cuenca que se marca aproximadamente en calle Alem hacia el Sur. Luego una línea transversal que atraviesa las manzanas de la ciudad y va desde la Plaza 1º de Mayo hacia Plaza Alvear y sigue su límite por calle Buenos Aires hacia el río. El cauce principal baja hacia la Plaza Martín Fierro (detrás de la Terminal), paralelo a las calles Misiones y La Rioja hacia el río. Toda esta parte del cauce del arroyo ha sido entubada en diferentes gobiernos municipales. Su cauce vuelve a estar en estado natural luego del Salto de calle Nogoyá, para volver a entubarse en calle Laurencena hasta la desembocadura al río Paraná”, explicó De la Rosa.



En cuanto a las problemáticas, el coordinador de Cuencas Urbanas y Parques Lineales consideró que “son múltiples, pero se destaca que la parte baja de la cuenca sufre los efectos negativos de la parte media y alta. Es decir, siempre los desechos o pérdidas ruedan cuenca abajo, ocasionando problemas que no son tratados con esta lógica de cuencas y por tanto no logran soluciones sostenibles para el Desarrollo Urbano que se pretende en la ciudad”.