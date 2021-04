El Tribunal de Cuentas sumará pasantes de Ciencias Económicas de la UNER

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), tendrán la oportunidad de realizar pasantías educativas en el ámbito del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER). Así lo contempla el convenio firmado por el presidente del TCER, Dr. Diego Lara; y el decano de la FCECO, Cr. Eduardo Muani.



El presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lucio Nicolás Lara; y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER), Cr. Eduardo Muani; acompañados por el Vicedecano de la FCECO, Cr. Sebastián Pérez; por la Secretaria de Extensión, Cra. Silvina Ferreyra; y por los vocales del TCER, Cres. José Luis Gea Sánchez y María de los Ángeles Moia; firmaron un convenio de pasantías.



La rúbrica de este acuerdo permitirá que estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER) tengan la oportunidad de realizar pasantías educativas en el ámbito del Tribunal de Cuentas, principal organismo de control previsto por la Constitución Provincial.



Algunos de los objetivos de estas pasantías rentadas en el organismo de control son: que los estudiantes puedan realizar prácticas complementarias a su formación académica, enriqueciendo la propuesta curricular de los estudios que cursan; que éstos también puedan incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo -en especial a registraciones contables, liquidación de impuestos, sueldos y leyes sociales-; posibilitar que los pasantes puedan adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral; aumentar su conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; y que puedan contar con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura.



Además, el convenio dispone que el pasante contará con dos responsables de evaluar el seguimiento de la experiencia: un docente guía y un tutor en el Tribunal de Cuentas. Está previsto que se abone al pasante una retribución mensual en carácter de estímulo.



Hacia una gestión de calidad



Al hacer uso de la palabra, durante el acto de rúbrica del acuerdo, el presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lara destacó que el organismo a su cargo “ha iniciado un camino hacia una gestión de calidad, poniendo énfasis en la innovación y modernización de sus procesos”.



“También nos hemos propuesto mejorar la calidad de los servicios, en un proceso orientado por la búsqueda de la satisfacción eficiente de las demandas de la sociedad respecto de nuestro mandato constitucional”, resaltó.



El titular del TCER manifestó su convicción acerca de que “los cambios tecnológicos junto con la implementación de las nuevas tecnologías y un eficiente ordenamiento de la gestión posibilitarán tanto una mayor transparencia en el control como una mayor agilidad en los trámites administrativos”.



En este marco, consideró que “la economía y la gestión de organizaciones son uno de los retos impostergables en el ámbito del control. De ahí el enorme valor que otorgamos a este convenio que estamos firmando el día de hoy con las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos”.



“La implementación de pasantías en el ámbito del principal órgano de control externo de la administración pública constituye una experiencia de alto valor pedagógico para los alumnos avanzados de las carreras que se dictan en la Facultad”, precisó Lara.



“Contar con recursos humanos provenientes del ámbito académico jerarquiza la tarea que se lleva a cabo en nuestro organismo, posibilitando mejoras en los procesos y permitiendo a los pasantes la vinculación del conocimiento con el mundo del trabajo como experiencia de capacitación y complemento a su formación técnica-profesional”, destacó.



Más experiencia en ámbitos laborales



“Muy feliz, muy contento, quiero darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas. Este convenio es muy importante, porque desde hace mucho tiempo teníamos la intención de poder formalizar un convenio de pasantías, que para nuestros estudiantes es un ámbito muy especial para llevar adelante esta actividad”, valoró el decano Muani.



Y consideró que “hoy, gracias a la iniciativa del Tribunal de Cuentas y de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad, este convenio es una realidad y una posibilidad de desarrollo muy importante para nuestros estudiantes”.

Por su parte, el vicedecano a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, Cr. Sebastián Pérez; destacó “este convenio es muy importante para nuestros estudiantes, que al momento de elegir lugares para sus pasantías, demandan mucho el sector público”.



Luego agregó que “más del 50 por ciento de nuestros graduados tienen un vínculo directo o indirecto con el Estado Provincial, y nuestros estudiantes eligen el TCER por el respeto que se ganó este organismo”.



Además, el vicedecano recordó que “previo al 2008 se nos encomendó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas la posibilidad de elaborar un documento que aporte al organismo de control. Junto al Prof. Carlos Retamar; esos aportes y esos debates muy interesantes forjaron también el espíritu de este organismo y por supuesto seguimos esperando poder hacer aportes en este sentido”.



Finalmente, la Secretaria de Extensión de la Facultad, Silvina Ferreyra; dijo que “este tipo de prácticas le da a nuestros estudiantes un plus en su formación, por el hecho de vincularse en espacios reales de ejercicio de la profesión y del trabajo”.



“Estar con otras personas e instituciones, aportan un plus que es muy notorio respecto de quienes no poseen esta instancia de pasantía” destacó Ferreyra.