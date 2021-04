Presencialidad: priorizan la práctica en talleres de escuela técnica de Paraná

En el marco de la presencialidad durante el ciclo lectivo 2021,visitó la Escuela de Educación Técnica Nº5 “Malvinas Argentinas” de Paraná para conocer cómo trabaja esa institución educativa durante la pandemia por coronavirus.“Implementamos protocolos para la institución, siguiendo los lineamientos de las circulares en vigencia, tanto lo establecido por el CGE como por Epidemiología de la Provincia”, comunicó a Elonce TV el rector de la institución educativa, Juan Carlos Martín.“Tradicionalmente, en las escuelas técnicas estamos acostumbrados a trabajar a contra-turno. Pero ahora, tenemos tres burbujas para que no haya contacto entre alumnos de los diferentes turnos, y si se presentara algún caso de coronavirus, pueda aislarse solo a un grupo de chicos”, explicó.“Las materias áulicas se trabajaron desde la virtualidad, pero los talleres que son prácticos es imposible trabajarlos si no es con la presencia del chico para maneje materiales y herramientas. Por suerte, los talleres ahora están abiertos los talleres y el trabajo presencial es una ventaja”, valoró Martín al dar cuenta que “la prioridad a la parte práctica porque la parte teórica se puede manejar desde la virtualidad con los docentes que son de riesgo y no pueden venir a la escuela”.En la Técnica Nº5 se dictan dos especialidades: Electricidad con orientación en Electrónica e Hidráulica. Los talleres del Ciclo Básico son construcción, electricidad, carpintería y herrería.