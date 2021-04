Inicia la Diplomatura en Políticas de Cuidados Comunitarios en las Infancias

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el rector de la Universidad, Luciano Filipuzzi; la directora de Cuidados dependiente de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Brandariz; y la secretaria general del Movimiento Evita, Sandra Cislaghi, compartieron este lunes la presentación de la diplomatura, que contará con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Unicef Argentina."Nosotros entendemos, y lo sostiene nuestro gobernador Gustavo Bordet, que es necesario acompañar y fortalecer los espacios de cuidado de niños y niñas, porque permiten a las comunidades un proceso de desarrollo integral. No podemos pensar políticas de inclusión laboral si no diseñamos políticas de cuidado que acompañen a las familias en todas sus formas de crianza", afirmó la ministra Marisa Paira.Además, la titular de Desarrollo Social agregó: "Esta diplomatura surge de la experiencia territorial para validar espacios, repensar las prácticas, reconocer capacidades, entre otras. Desde el Estado provincial venimos caminando juntos, con la mirada y el oído atentos a las necesidades que surgen en cada localidad entrerriana".En la actividad, realizada en el merendero Corazón Contento, las autoridades rubricaron dos convenios. "Queríamos que la firma de estos convenios se pudiera dar en el merendero, que es donde pasan muchas cosas. Eso da una idea de lo que pensamos. No creemos en una universidad que se encierra en sí misma y está alejada de la realidad; por el contrario, creemos en la universidad que está totalmente involucrada en lo social", aseguró el rector.A su vez, Filipuzzi explicó: "La Uader se financia con el aporte de los entrerrianos y las entrerrianas, por eso debe acompañar a todos los procesos de políticas públicas, ya sean territoriales, económicas, de producción o de cualquier índole. Es fundamental el doble rol de estar en las aulas y en el territorio"."Hoy la Universidad está donde tiene que estar, y con lo que tiene para ofrecer concretamente que es capacitación y conocimiento. Pero lo hace desde la humildad. No venimos al territorio a enseñar, sino que también venimos a aprender. Este ida y vuelta que se genera, aporta un aprendizaje mutuo que nos sirve en nuestro caso para aplicar a otros conocimientos. Desde el territorio se transmiten experiencias únicas, por eso es fundamental y enriquecedora esta diplomatura que seguramente será la primera de muchas en este camino de reconstruir el país. Solo podremos lograrlo si trabajamos comunitariamente y en conjunto como aquí hacemos Universidad, provincia, Nación y organizaciones sociales que trabajan en sus barrios y vecinales", subrayó.A su turno, Brandariz destacó: "Esta iniciativa surge de los movimientos sociales pero fue abrazada por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por Unicef y por distintos actores que le van a dar muchísima más fuerza a esta política. Genera mucha alegría que desde el territorio se esté pensando en la misma dirección, en las mismas salidas para el mismo problema, cualificando y mejorando los espacios de infancia, que en definitiva es parte del planteo que nos hace el presidente Alberto Fernández a nivel nacional: empezar por los últimos para llegar a todos y pensar que la mejor política social es el trabajo".Por último, Cislagui celebró la propuesta y sostuvo: "Es importante reconocer la labor de los trabajadores de la economía popular, por eso agradecemos esta instancia que va a estar disponible para nuestra comunidad. Esto brinda recursos y el cuidado de aquellos que cuidan. Asimismo, da cuenta de un Estado que asume las demandas y las transforma en políticas públicas. Eso nos llena de orgullo, y nosotros somos un puente en ese aspecto".En el encuentro también participaron el consultor de Unicef en Políticas de Primera Infancia Proyecto SDG Fund/ODS, Javier Quesada; el coordinador del Programa Interagencial Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidado, Adrián Rozengardt; y la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Cuidado, Muriel Stablun, entre otras autoridades.La diplomatura se implementará en Paraná con el objetivo de propiciar un espacio de formación que legitime los saberes previos y fortalezca las herramientas básicas en relación a los cuidados comunitarios en infancias en los barrios populares, desde el marco de los derechos humanos con perspectiva de género que garanticen una práctica inclusiva e igualitaria.Las actividades que se brindarán se concentrarán en los campos: Extensión Universitaria, Políticas de Cuidados e Infancias. Dos de los módulos estarán a cargo de Unicef Argentina.Las sedes de práctica serán los merenderos Corazón Contento del barrio El Morro, Semillas del Corazón del barrio Anacleto Medina, Sonrisitas del barrio Brisas del Oeste y Sonrisitas del Oeste del barrio Antártida Argentina.En este marco, las carteras sociales de la provincia y de Nación se comprometen a proponer tutores, docentes e invitados a desempeñarse durante el desarrollo de la propuesta; intervenir en aquellas situaciones que requieran la protección y promoción de los derechos de las infancias; acompañar durante el proceso de implementación y ejecución de la diplomatura; proponer tareas y actividades que contribuyan al aprendizaje de las políticas de cuidados; y buscar estrategias de financiamiento de réplicas para la concreción de futuras cohortes.La Uader, por su parte, afectará a la Dirección de la Diplomatura una profesional de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio; recursos humanos a la Supervisión de las tutorías a realizarse en los merenderos; invitará a docentes y profesionales de la Universidad en el dictado de los distintos contenidos; coordinará los Equipos Docentes para la planificación de los Módulos; y programará en la plataforma y administrará los encuentros virtuales para el desarrollo de los contenidos, entre otras acciones.El Movimiento Evita se compromete a contribuir en la recepción y sistematización de la documentación requerida en la inscripción; disponer los medios necesarios para establecer un coordinador en cada Centro de Práctica; proponer tutores y docentes a desempeñarse durante el desarrollo de la diplomatura; acompañar durante el proceso de implementación y ejecución; y garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el marco del Covid 19.