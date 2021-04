Afirman que hay una curva ascendente de casos de Covid en Gualeguaychú

En los últimos días se viene observando un incremento importante en las consultas que se realizan en el Hospital Centenario. Esto se puede comprobar por la demora de unos 50 minutos en la guardia febril de adultos y 30 minutos en la guardia de pediatría. Consigna Radio Máxim.



Además de los incrementos en los hisopados, los test rápidos, están dando resultados positivos.



También explicaron que las muestras que dan negativo se derivan a la ciudad de Paraná para realizar el análisis de PCR.



En tal sentido, advirtieron que los indicadores muestran una curva ascendente, situación que se podría agudizar en los próximos días según las evaluaciones que realizan los profesionales en Gualeguaychú.



Otra de las formas de poder evaluar el incremento de hisopados, es que los turnos no se dan en el mismo día, sino que empieza a espaciarse.



También la percepción de una nueva complicación se da en el aumento de casos que requieren internación en terapia intensiva, que ha subido, a un porcentaje mayor del que se tenía.



Algunos de los profesionales de Gualeguaychú consultados, los contagios de coronavirus "no están en el aula, sino cuando se juntan después de clases porque en muchos casos, los chicos no se veían desde hace un año", coincidieron con la ministra de salud.