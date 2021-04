Más de 9.000 turistas visitaron Gualeguaychú durante Semana Santa

El último fin de semana largo antes del comienzo de la temporada baja pasó y, teniendo en cuenta en contexto de pandemia que estamos viviendo, los resultados no fueron del todo malos, aunque sí estuvieron lejos de ser las cifras de años anteriores.



Según un informe del Observatorio de Turismo, fueron en total 9.132 visitantes los que recibió la ciudad durante los cuatro días de Semana Santa. Y con respecto a los alojamientos, al igual que durante el verano pasado, los All Inclusive y los complejos de spa, ambos con un 100% de ocupación, y los Apart Hoteles, las hosterías y los hospedajes, que tuvieron una demanda del 94% cada uno.



Por debajo se ubicaron los bungalows y cabañas, con un 88% de ocupación, y los hoteles de 1 a 4 estrellas, que ocuparon el 68% de los lugares disponibles. Por último, se ubicaron los hostels von un 30%. En cuanto a los campings, se contabilizaron más de 200 carpas.



Los datos del turismo local



Con respecto al total de visitantes que tuvo la ciudad, el 41% provino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 30,1% del Gran Buenos Aires, el 22% del resto de la provincia de Buenos Aires y el restante se repartieron entre Santa Fe, Córdoba y el resto del país.



Un dato a resaltar es que más de la mitad (50,6%) eligió quedarse tres noches en la ciudad, mientras que en segundo lugar se ubicaron los que se hospedaron cuatro noches, que fueron un 16,7%. El resto de los porcentajes se repartieron de la siguiente manera: 16,1% se quedaron dos; 12,5% solo una; y un 4,2%, cinco noches.



Más repartidos estuvieron los porcentajes cuando se les preguntó a los turistas sobre los motivos para haber viajado a Gualeguaychú: el 37% afirmó haber venido por descanso, el 21,4% por una cuestión de cercanía y un 16,8% por la naturaleza del lugar. “Para conocer” y por las termas completaron los porcentajes, con 12,7% y 9,2% respectivamente.



La encuesta realizada por el Observatorio de Turismo además demostró que se sigue acentuando la intención de que Gualeguaychú sea una plaza turística familiar: más de la mitad, el 50,9%, vino con su familia, mientras que otro contundente 41,6% vino en pareja. Sólo un 4,6% afirmó haber venido con amigos.



Otro dato curioso es que el 56,1% de los que vinieron en Semana Santa sostuvieron que era la primera vez que visitaban Gualeguaychú, y a la hora de saber por qué habían elegido a la ciudad para pasar el feriado, el 39,9% afirmó que lo hicieron por recomendaciones, pero un 19,1% lo hizo gracias a publicaciones en redes sociales, demostrando la importancia que tiene la comunicación 2.0 a la hora de posicionarnos como atractivo turístico.



Los precios en la ciudad



La encuesta también consultó a los visitantes sobre los valores en hospedaje y en gastronomía, y los resultados sorprendieron a más de uno.



En lo que respecta a los hospedajes, el 51,4% afirmó que los precios estaban bien, mientras que el 15,9% los calificó de muy bien. Sólo un 8,7% calificó los valores como de regular y un 0,7% como muy malos.



En cuanto a la gastronomía, el 49,3% calificó que el valor para salir a comer en Gualeguaychú está bien, y sólo un 6,9% los calificó como muy bien.



¿Y los cuidados?



Teniendo en cuenta que estamos viviendo una época de pandemia, que vivimos un presente con un constante aumento de casos y a la espera de la tan temida segunda ola, el hecho de los cuidados preventivos por el covid-19 fue uno de los temas que se debatieron en la previa de Semana Santa.



Sin embargo ahora, pasado el fin de semana largo, un contundente 71,7% de los visitantes sostuvo que los protocolos preventivos para el coronavirus estuvieron bien, un 8,7% los calificó de muy bien, mientras que un 9,4% los calificó como regular y un 1,4% como malos.



Finalmente, la última pregunta de la encuesta fue simple: "¿Volverían?". Lo cierto es que el 94,2% afirmó que si, que volverían, mientas que un 5,8% dijo que aún no lo sabe. Por lo menos, nadie dijo que no.