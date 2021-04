El equipo móvil del Becario atendió a estudiantes en departamento Federal

En el norte entrerriano

Próximos abordajes

El equipo móvil del Instituto Becario, acompañado de autoridades del organismo, estuvo en las ciudades de Sauce de Luna y Conscripto Bernardi, en el departamento Federal, para atender en forma directa a los estudiantes que realizaron el trámite de solicitud de becas del nivel secundario.Las recorridas territoriales que está realizando el Instituto Becario se enmarcan en el acompañamiento que brinda el Estado provincial a los estudiantes entrerrianos en cada una de sus etapas educativas, buscando acercar los servicios en las diferentes localidades de la provincia.El lunes se realizaron abordajes en las ciudades de Villa Clara y Villa Domínguez, en el departamento Villaguay; el martes se continuó en Paraná; y el miércoles se cerró la semana con sendas actividades en Sauce de Luna y Conscripto Bernardi, localidades del norte entrerriano. La semana entrante se continuará con el cronograma en otras ciudades, la que se prevé extender hasta fines de mes.En todos los casos se atiende en forma directa a los alumnos y sus familias para informarlos y ayudarlos a realizar su trámite de beca que se concreta completamente online. También en la ocasión se brinda información de los diferentes programas que lleva adelante el Becario. Actualmente se trabaja con el trámite de becas para el nivel secundario, cuya inscripción se extenderá hasta el 30 de abril.El miércoles el equipo del organismo provincial, encabezado por la subdirectora ejecutiva, Carolina Amiano, desarrolló los abordajes en las localidades de Sauce de Luna, por la mañana, y Conscripto Bernardi, por la tarde, ambas ubicadas en el departamento Federal.En la ocasión, Amiano destacó el trabajo mancomunado entre los municipios y el Instituto para "dar respuestas a los estudiantes y sus familias que quieren solicitar una beca, pero que no tienen los medios tecnológicos para hacerlo. Es por eso que en los abordajes los alumnos se van con el trámite de su beca finalizado, para luego esperar a la etapa de evaluación donde se define la adjudicación si cumple con los requisitos", aclaró.En Sauce de Luna, la tarea se llevó a cabo en el CIC, que cuenta con espacios destinados a los usos múltiples. Por parte del municipio estuvieron presentes el intendente Pablo Soreira; la viceintendenta Alicia Giles; la secretaria general Pamela Fleitas; el coordinador de Desarrollo Social, Alberto Valenzuela, y la coordinadora del CIC, Susana Wetzel.Soreira agradeció a las autoridades del Becario "la posibilidad de estar en Sauce porque la tarea que realizan es muy importante para llegar a diferentes localidades y a más estudiantes". En esa localidad también se avanzó con la posibilidad de implementar el programa de apoyo escolar que tiene el Instituto Becario, Educando en Movimiento. "Nos brindaría más herramientas para la contención de los más pequeños", dijo el intendente en relación a ese programa.Por la tarde, la atención del organismo se trasladó al Conscripto Bernardi, localidad ubicada a 30 kilómetros de Sauce de Luna, y la actividad se desarrolló en el Polideportivo Municipal.La intendenta Marina Cantero se mostró muy conforme de que el ente provincial realizara un abordaje territorial en su pueblo y expresó: "Es importantísimo que el Becario llegué hasta acá porque es una ciudad pequeña que tiene sus carencias, hay muchos chicos que necesitan este beneficio. También destacamos la posibilidad de que quede un referente para seguir manteniendo el contacto con el Instituto", remarcó Cantero.Del abordaje también participaron el coordinador de Deporte, Cultura y Educación municipal, Hernán García, quien brinda ayuda a quienes no pueden realizar su trámite online de solicitud de becas del Instituto Becario en esa localidad. "Venimos realizando un trabajo muy amplio, y entre ellos es que los chicos puedan hacer su beca y los que no tienen la posibilidad de contar con un celular o computadora los orientamos para hacer todo el trámite", explicó García. También estuvieron presentes los concejales Claudio Aquino, Lucrecia Lima y César García.La próxima semana se continuará con acciones similares en otros lugares de la provincia. El lunes se realizará un abordaje en la ciudad de Paraná, en el CIC Este, ubicado en Fermín Garay y Roque Sáenz Peña. Mientras que el martes, la atención móvil se traslada a la Comuna de San Victor, en el departamento Feliciano, donde la actividad se desarrollará de 10 a 13, en el Salón Comunal ubicado sobre la ruta N° 1.