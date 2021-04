Realizarán una feria de emprendedores a beneficio de una escuela

El próximo domingo, desde las 14, se realizará una feria de emprendedores en el Instituto Gabriela Brimmer de San Benito, ubicado en Avenida Guido Marizza y 20 de Junio. Habrá grupos musicales. “La entrada es gratuita. El emprendedor solamente para por el stand”, explicó a Elonce TV Sandra Milocco. “La gente puede ir a pasear, tomar mate y pasar una linda tarde con música”, recalcó.



Acotó que “es una escuela que acepta mucho la diversidad. Es una escuela común, inclusiva. En este momento no hay burbujas porque tenemos grupos chicos”.



Precisó que “hay 125 alumnos. En 2019 tuvo el reconocimiento pedagógico del Consejo de Educación y el año pasado empezamos con la primaria. Todos los años debemos construir un aula para garantizar la continuidad de los grados”.



Por su parte, María Fernanda Moscoso señaló que lo recaudado será “para la parte edilicia. Nos están faltando un montón de cosas. Soy madre y me interesa generar ingreso para estas cuestiones, porque la escuela no tiene ayuda del gobierno”. Elonce.com