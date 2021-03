Covid-19: el Centro de Salud “Oñativia” realizará hisopados programados

“Trabajamos con normalidad en el sentido que atendemos a todas las poblaciones sin ningún tipo de restricción en la atención y nos mantenemos expectantes a los que sucederá si comienzan a aumentar los casos de coronavirus”, comunicó ael director del Centro de Salud “Dr. Arturo Oñativia” (ex Corrales), Nicolás Roldán.“Este es un espacio en el que hay mucha oferta de servicios, el espacio es reducido y a veces se dificulta mucho mantener el distanciamiento social dentro de la institución porque si bien a los pacientes les pedimos que -en la medida de lo posible- esperen afuera a ser llamados, no hay respuestas positivas en muchas oportunidades”, explicó Roldán al dar cuenta que el trabajo dependerá de la situación epidemiológica de la localidad.“Hace un año tenemos un ingreso exclusivo para pacientes febriles, el acceso es por calle Crespo y deben tocar dos timbres para anunciarse. Esa persona es atendida en la guardia, en el consultorio especifico, donde el médico dispone si se encuadra en un cuadro sospechoso de coronavirus o es otra afección respiratoria”, detalló el responsable del centro de salud.En ese sentido, reveló que “aumentaron un poco la demanda de atención por síntomas respiratorios”.“Probablemente la semana próxima comenzaremos a hacer hisopados en el centro de salud para disminuir la demanda en los hospitales San Martín y La Baxada”, anticipó Roldán al indicar que “cuando el mecanismo esté más aceitado”, también otorgarán turnos para los centros de salud que integran la red de salud que encabeza el Oñativia.“Esta patología vino a quedarse por un tiempo, no sabemos cuánto, y debemos adecuar nuestras instituciones a trabajar con el Covid-19 como una patología más”, argumentó.