La oficina de PAMI en Paraná solo atiende urgencias y turnos programados

“Acompañando las medidas del Presidente, quien delineó que debemos extremar las medidas de precaución y cuidado de nuestros adultos mayores, hemos aumentado nuestras restricciones respecto a que solo atendemos los turnos programados y las urgencias. El resto de los trámites puede hacerse por otras vías no presenciales”, comunicó ael titular de la Unidad de Gestión de PAMI en Paraná, Claudio Ledesma.“No queremos que la gente se amontone en la puerta para trámites que no vamos a permitir que se hagan, si son sencillos, como la renovación de credenciales, entre otros”, explicó al remarcar que “los tramites pueden hacerse de forma fácil y amena a través de la web o la vía telefónica, áreas que fueron reforzadas para la atención”.“También tenemos personal de riesgo que está licenciado y trabajando desde su casa atendiendo por las vías no presenciales”, comentó y resaltó: “Aspiramos a que nuestros afiliados usen esas vías para no tener que venir hasta la oficia de PAMI”.Ledesma reveló que se atienden “entre 28 y 30 turnos por día, a los que se suman las urgencias, las que rondan entre 10 y 15, dependiendo del día”.“Si bien el salón es muy grande, los estrictos protocolos nos obligan al distanciamiento social”, argumentó al respecto.“Se hace un depósito de forma trimestral, por el valor del bolsón de alimentos”, comunicó Ledesma.“Aún no hay confirmación sobre la estrategia de vacunación antigripal para este año, porque se está priorizando la inoculación contra el Covid-19 y desgraciadamente no se puede hacer la vacunación simultánea”, aclaró al dar cuenta que se esperan novedades al respecto.“El vademécum de medicamente gratuitos ha tenido un éxito muy grande. De cada diez afiliados, cuatro tienen sus medicamentos gratuitos de forma mensual; cinco tienen al menos dos medicamentos gratuitos; y nueve de cada diez tiene, aunque sea, un medicamento gratuito”, detalló el titular de PAMI en Paraná.“Todos los prestadores están prestando servicio, por lo cual, ante cualquier irregularidad, pueden denunciarla por teléfono; se hace un registro de esa queja para tomar las medidas que correspondan”, instó.Las vías de comunicación son el 138 / 0800-222-7264.