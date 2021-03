“Coronavirus y sus trasformaciones sociales”: resultados del estudio de CEDMA

“Coronavirus y sus trasformaciones sociales”, se titula el informe de CEDMA, el Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico.A continuación, el informe completo:Este mes, se cumplió un año de la Pandemia Global más grande y gravosa que se tenga registro en la historia de la humanidad. Donde todos los países del mundo transitaron una gran depresión económica con sus respectivas consecuencias en el ámbito social. Tal es así, que los países latinos cayeron por encima del 10% su PIB, pero la gran debilidad que aún hoy persiste, es el déficit sanitario.Sin perjuicio, de los detalles y análisis que hemos realizado sobre esta crisis sanitaria-económica-social, en este informe, queremos señalar o poner en relieve algunos cambios de conducta, consumo y/o curiosidades que se han manifestado producto de esta causa.En primer lugar, la compra-venta habitual de forma personal se ha reemplazado por la transacción virtual, electrónica y/o domiciliaria. Es decir, que esta práctica de comercialización, es uno de los cambios sociales más significativos de la Pandemia. En consecuencia, la comercialización electrónica aumentó un 84% en 2020 respecto del mismo período del año anterior.Una política utilizada por todos los gobiernos del mundo, fue el confinamiento de la población como herramienta de prevención. Sin entrar en los alcances de los mismos, se quiere poner en relieve algunas conductas lógicas y otras que resultan sorprendentes:El 75% de los adultos consumió alcohol, en promedio, 1 día más al mes durante la Pandemia. Además, entre las mujeres, el número de días de ingesta de bebida alcohólica un aumento del 41%. Por otra parte, también, cambió la forma de consumir alcohol. El botellón de vino aumentó un 30%, pero el dato curioso o elocuente, es que la damajuana de vino se puso de moda, con un crecimiento del 61%2 en octubre de 2020 (i.a). La época de oro de la damajuana fue la década de los noventa con el 60% del embotellado, y hoy, solo alcanza al 10%.La Pandemia resultó trasvasar no solo las conductas y costumbres, sino que tuvo efectos que deterioraron o profundizaron el daño en las relaciones humanas. Un reciente estudio revela que, a partir del confinamiento, aumentó 33% las personas con síntomas de ansiedad y depresión, índices que se agravan mucho en las personas más vulnerables. Los factores que recrudecen dicho estado son: el alarmismo ambiental, la política informativa, los rumores y la incapacidad de transmitir mensajes más positivos y esperanzadores. Los síntomas más frecuentes y observados en contexto clínico son irritabilidad y rabia.Además, en España, el confinamiento llevo al desplome de la Natalidad, con una caída del 23%3 interanual. Es decir, solo se registraron 131.141 nacimientos. Es decir, que el confinamiento no propugno por el fortalecimiento de las relaciones humanas o familiares.Como si fuera antinatural o bien, irracional por que es meramente sentimental; el consumo de chocolate en Suiza, durante la Pandemia, se derrumbó un 40%. El consumo medio anual de chocolate en el país Gélido cayó por debajo del umbral de los 10 kg por persona, un nivel que no se veía desde 1982. Por si fuera poco, las exportaciones del Chocolate Suizo también cayó un 11.5%, contrastando el año 2020 con el 2019.