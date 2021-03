Vialidad trabaja en la recomposición de rutas en zonas afectadas por la lluvia

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Alicia Benítez, trabaja en la recomposición de la red vial de los departamentos Paraná, Diamante; Victoria, Nogoyá, Tala, Gualeguay e Islas, entre otros, afectados por las intensas precipitaciones que tuvieron lugar el jueves.La crecida abrupta de muchos cursos hídricos generó múltiples inconvenientes y afectó la transitabilidad en caminos naturales, secundarios, generando el corte parcial y total de accesos a algunas localidades. Por ese motivo, desde la jornada de hoy se vio interrumpido el tránsito en el puente sobre arroyo El Desmochado, en la ruta provincial Nº 15, en Tala, y también sobre el puente La Jacinta en Gualeguay.“En la medidas que el tiempo nos posibilite vamos a seguir trabajando en los caminos más afectados como en Las Masitas, departamento Diamante. En el caso particular de los cortes sobre arroyo El Desmochado y La Jacinta vamos a dar soluciones provisorias hasta tanto podamos hacer las obras definitivas”, afirmó la titular de Vialidad.La funcionaria agregó que se trabaja en forma conjunta a través de las zonales con municipios, juntas de Gobierno y demás entes públicos y privados para mejorar cuanto la situación vial de las zonas más perjudicadas donde el registro de lluvia alcanzó unos 200 milímetros.Por último, el ente vial, recomienda transitar con precaución por caminos mejorados con broza y ripio y evitar los trazados de suelo natural por exceso de humedad. Además de respetar las medidas de seguridad como el uso del cinturón de seguridad, luces bajas encendidas, distanticas entre vehículos, no sobrepasar en lugares no permitidos, entre otras.