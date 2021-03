Facultad de Ciencias de la Alimentación vuelve a la presencialidad

Con todos los recaudos necesarios y con las habilitaciones pertinentes hechas por el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) tanto provincial como municipal, la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) retomó la presencialidad de algunas de sus actividades académicas.



Poniendo el foco en actividades prácticas, la Facultad retornó a las clases presenciales, principalmente en laboratorios y en su Planta Piloto, con un regreso escalonado de los diferentes años de las carreras. En este sentido, a mitad del mes de marzo, retornaron gradualmente, los años más avanzados mientras que, los primeros años, volverán el mes de abril.



La Vicedecana de la Facultad, Dra. Luz Marina Zapata, se refirió a esta vuelta afirmando que “es una etapa muy importante la que se ha empezado a transitar como institución, ya que implica poder volver al desarrollo de actividades prácticas que contribuyen a la formación de los futuros profesionales. Somos una Facultad en la que las prácticas presenciales contribuyen al desarrollo de habilidades y competencias de nuestros estudiantes. Por lo que los estudiantes no sólo deben “saber”, sino que deben “saber hacer”; puesto que la formación no es una mera adquisición de conocimientos sino que es poner en marcha la implementación de conocimientos, habilidades y destrezas que capacite a nuestros estudiantes para una efectiva inserción laboral. Poder retomar espacios presenciales se vuelve fundamental, porque hace al perfil de nuestros egresados”.



Las actividades comenzaron atendiendo los protocolos de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Facultad en particular, tanto por docentes como por estudiantes, y en este contexto la doctora comentó que, hasta el momento, todo se viene desarrollando de manera muy satisfactoria. “Comenzamos con los años más avanzados y luego tendremos el desafío de trabajar con un grupo de estudiantes, tanto de ingresantes 2020 como de este año, que, hasta ahora, ha desarrollado su educación en la virtualidad”.



Por último, la Vicedecana destacó "trabajamos con un equipo de personas que se han desenvuelto con mucho profesionalismo, trasladando la educación presencial a la virtualidad y acompañando estos procesos desde el primer momento de este gran cambio introducido por la pandemia. Ahora nos toca desandar ese camino, trabajando con alto compromiso para abordar este nuevo escenario, que no es menor, y que conlleva muchísima responsabilidad por parte de todos”.



Para esta vuelta paulatina a la presencialidad, tanto docentes como estudiantes, acceden a un protocolo específico de la institución que es evaluado para poder ingresar a la Facultad. Así, la modalidad de cursado contemplará instancias virtuales y presenciales, en donde las primeras siguen teniendo el mayor porcentaje dentro de la currícula.