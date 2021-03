Entre Ríos y UNER trabajan en avances científicos para el cannabis medicinal

Con una inversión cercana a 1.700.000 pesos, se dio lugar a la firma de un convenio para financiar la investigación científica en cannabis medicinal en Entre Ríos.El objeto del mismo, firmado por el secretario de Ciencia y Tecnología, Jorge Gerard; y el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, es fortalecer la capacidad de los laboratorios dependientes de instituciones públicas, en particular en este caso de UNER e INTI, para la promoción de la investigación científica sobre del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados “conforme al Plan de Trabajo de carácter Interinstitucional consignado en el anexo que forma parte del presente convenio, en el marco de la Ley Nacional N° 27.350 de Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, expresó Gerard.Esta acción se suma a la Carta de Intención para promover el conocimiento, la sensibilización, la sociabilización y la concientización respecto del cannabis firmada por el secretario junto con la decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Sandra Arito, y con el presidente del Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (Cecca), Luis Osler; en diciembre de 2020. En la misma los firmantes acuerdan implementar y ejecutar en forma conjunta y colaborativamente todas las acciones que sean necesarias para el desarrollo de una propuesta académica y acuerdan llevar adelante un ciclo de conferencias durante el ciclo lectivo 2021, con el objetivo de abordar los siguientes tópicos centrales: a) El estado de situación del cannabis (aspectos normativos, legales, alcances e implicancias de la ley; b) Aspectos sobre la producción de cáñamo en Argentina; c) Cannabis medicinal. Aspectos médicos, legales, sociales y productivos acerca del cannabis.A su vez, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, gestionó un acuerdo entre la UNER y la Universidad Hebrea de Jerusalén, la cual dictará un curso de posgrado sobre cannabis Medicinal para profesionales de la salud de Entre Ríos. “Este convenio se enmarca en un programa más amplio que busca fortalecer no solo la formación y conocimientos de los profesionales de la salud en el tratamiento y aplicaciones medicinales, sino también en las capacidades de análisis de la calidad del aceite de Cannabis, con la creación de una Red de Laboratorios Públicos”, sentenció el secretario.