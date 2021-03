Se estrena “El Voluntario”, una película del paranaense Pablo Corino

Trailer de estreno

El estreno de “El Voluntario”, la ópera prima del cineasta paranaense Pablo Corino, será este jueves 25 de marzo en el Centro Cultural La Vieja Usina y tendrá dos funciones: a las 20 y a las 22. Las entradas se pueden adquirir vía online.La inestable vida de Alberto, quien lleva algunos años desempleado, termina desmoronándose cuando Carmen, su pareja y madre de su hijo, decide abandonar la casa donde viven juntos.Buscando respuestas, Alberto descubre que un viejo amor de ella, ha regresado a la ciudad trayendo consigo algunos secretos muy bien guardados.Bajo un sol abrazador de enero de 2015 comenzó el rodaje. El cual se llevó enteramente en la ciudad de Paraná con un equipo técnico y elenco artístico local. La playa, el río y la ciudad de fondo formaban el escenario de la escena. Parte del equipo colocaba el travelling sobre la arena, mientras que algunos integrantes de la producción pedían a un vecino del lugar, que baje el volumen de sus altoparlantes los minutos que duraba la toma. El personaje principal llega hastala orilla a buscar a su hijo, quien apaciblemente sentado sobre un troco en la playa, acaricia tímidamente las cuerdas de una guitarra.Veinte días después podíamos decir que habíamos terminado el grueso de la película, pero que se necesitaban unas escenas más para cerrarla. Lo que parecía que iba a retomarse después de algunos meses nos llevó cuatro años; concluyendo en 2019 gracias a un subsidio del entonces Ministerio de turismo y Cultura de Entre Ríos, que nos permitió grabar las escenas restantes y lapost producción de la película.La idea de realizar “El voluntario” nace en el laboratorio donde estuve algunas semanas como conejito de india probando algunos medicamentos que estaban por salir al mercado. Me encontraba en el lugar donde transcurriría parte de la historia, la excusa de fondo de la película que tenía en la cabeza desde hacía un tiempo atrás sobre la vida de un hombre que descubre que el hijo que tiene con la mujer que ama no es de él si no de la pareja anterior de ésta, y a quien debe cuidar porque ella decide abandonar la relación con pibe y todo. ¿cómo se siguedespués de eso? Simplemente siguiendo me dije, sin que interfieran ciertos cánones establecidos. La película intenta conectar con lo netamente entrerriano, no solo con su geografía, sino también con problemáticas que nos abordan colectivamente.

20HS: https://mpago.la/1ev3eZk 22HS: https://mpago.la/1qKcFio