Ciclo Doble Horizonte: Este jueves, Kiki Lawrie y Chela Martínez Bader

Sobre las artistas:

Doble Horizonte es una propuesta de Casa de la Cultura de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que se realiza en conjunto con el Punto Digital Los encuentros son con ingreso libre y gratuito.Se establecerá un mecanismo de reserva de localidades para las actividades respetando los protocolos sanitariosLas entradas deberán reservarse con anticipación completando el formulario del siguiente link: http://bit.ly/ReservasDeLaCasa o por Whats App al número 3435094207, quedando sujetas a la capacidad del lugar según protocolos y situación epidemiológica al momento del evento. En caso de suspensión y/o reprogramación del mismo la reserva deberá efectuarse nuevamente.Efectuada la reserva y verificada la disponibilidad se les enviará confirmación con las indicaciones a seguir para el día del evento, y las recomendaciones sanitarias.Para que la propuesta pueda ser apreciada por todos los entrerrianos y entrerrianas, se pueden ver las emisiones por streaming a través de las redes de la Casa de la Cultura pudiendo ingresar al canal de Youtube ingresando a: https://www.youtube.com/channel/UC-JICurci8B92MkoTyAdyWQ O al canal de Facebook de Casa de la Cultura:https://www.facebook.com/casacultura.entrerios/Chela Martínez Bader es música flautista y cantante de Paraná. Su propuesta artística está abocada a la música de raíz folklórica de la provincia de Entre Ríos y a la identidad provinciana. Integra su legado familiar proveniente del Zurdo y Polo Martínez, principalmente, con lo adquirido en la experiencia de ser parte del Movimiento de Música Entrerriana De Costa A Costa. Profundiza el trabajo de autoras y compositoras de la provincia en sus diversas propuestas grupales.Kiki Lawrie despliega sus interrogantes hacia la belleza cuestionando el mandato femenino. Crea objetos cuyo encantamiento inmediato no queda allí, sino que explora la materia llegando a zonas que, a veces, el espectador no desea ver. Zonas de incertidumbre. Cuerpos de prueba que se despliegan pero no concluyen. Cuerpos ausentes. Dispuestos. Expuestos. Armados. Lo fantástico es la relación con lo ordinario. Es Licenciada en Pintura y Escultura por la Universidad Nacional de Córdoba.Crecío en La Paz, Entre Ríos, donde trabaja y vive.Con una intensa actividad artística, más de 40 muestras individuales y más de 100 exposiciones colectivas, con presentaciones en el exterior, Francia, Uruguay, Chile, Usa y una intensa actividad en CABA y en el interior del país; especialmente en Mar Del Plata, Santa Fe y La Paz, Ha sido premiada y seleccionada en diversos salones y participa en ferias internacionales.