En Concordia analizan un aumento del boleto de colectivo

El presidente del bloque del Frente de Todos, concejal Gastón Etchepare, explicó que en el encuentro “presentamos nuestras que a nosotros nos parece que un aumento en este momento no es viable”, ya que “será complejo por toda la situación que se está dando” en la ciudad.



Sin embargo, los responsables del transporte urbano de pasajeros de Concordia determinaron que “si no existe un aumento, dados todos los incrementos de los costos que tienen ellos, tendrán que detener las unidades, con todo el perjuicio que les causaría eso a los usuarios”, remarcó Etchepare, supo Diario Río Uruguay.



Entonces, como respuesta, los ediles presentaron “una nueva propuesta, que era hacerlo de manera escalonada”, así como también ofrecieron “que al boleto anticipado, el que se compra en la empresa por una determinada cantidad de boletos y se les hace un descuento del 11%, lo aumentaran a un 15%”, detalló el edil y adelantó que “el lunes o el martes nos reuniremos nuevamente y nos traerán una respuesta a esto”.



Por otra parte, desde el oficialismo manifestaron que la contrapropuesta de un aumento escalonado hasta los $60 “es excesiva”, pero “lo vamos a conversar con los demás integrantes del bloque”.



Por último, Etchepare valoró que “es importante esto de la presencia”, ya que “creo que el modo de poder llegar a acuerdos o no, es estando presente, dialogando, escuchando a los sectores, por lo que eso es lo que vamos a seguir haciendo”.

