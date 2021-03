Artesanos de Colón fueron agasajados en su día y participaron de un encuentro

Al conmemorarse el 19 de marzo el Día del Artesano, la Municipalidad de Colón organizó una jornada donde fueron agasajados artesanos del Departamento, que participaron de una jornada de reflexión sobre la actividad. En mesas de trabajo abordaron la problemática artesanal en distintos ejes como "Artesanía y Turismo", "Políticas públicas de artesanía", "Economía social y artesanía", "Artesanía y ambiente" y "Fiesta Nacional de la Artesanía".



La apertura estuvo encabezada por el intendente José Luis Walser que acompañado por funcionarios hizo entrega de recordatorios. "Queremos acompañar desde Artesanía el calendario turístico-cultural durante todo el año, con nuestra Fiesta Nacional como broche" dijo al desear feliz día a los artesanos que participaron de la jornada. "Este ámbito es algo que venimos pensando desde antes de asumir nuestra gestión, pensando en darle al artesano el lugar que se merece, que sea el centro del desarrollo artesanal, entendemos que la artesanía tiene que ser todo el año" dijo al respecto.



"Queremos replicar actividades como el camino del artesano durante el año, que tan buen resultado dio en la edición virtual de la Fiesta Nacional de la Artesanía, la peña que pusimos en funcionamiento en la edición anterior, manos artesanas mostrando su arte". "Queremos que Colón y sus artesanos vivan más la artesanía, que se conozcan más, tenemos excelentes exponentes en nuestra ciudad y hay muchos colonenses que no lo saben". "Vienen posibilidades muy buenas para todos y quiero que lo hagamos en conjunto, estamos dispuestos, tenemos la voluntad, y les agradezco porque si están acá es porque tienen esa voluntad también", señaló Walser.



Por su parte Hugo Da Silva, seleccionador de artesanos e integrante del grupo organizador, afirmó sobre el encuentro: "Es importante que vivamos este día como lo merecemos, somos creadores pero no somos considerados trabajadores de la cultura, estas son oportunidades para peticionar después, son políticas culturales que hay que manifestarlas y que se apliquen a nivel nacional, somos más de cuatro millones de artesanos en el país que hacemos a la cultura nacional".



Los artesanos agasajados



Si bien algunos no pudieron asistir, en la jornada se entregaron recordatorios y se agasajó a Federico Gómez Pedreira, Dafne Lagrange, Claudio Locker, Osvaldo López, Lorena Mangia, Luis Morard, Teresa Orcellet, Mario Ramírez, Leonardo Ramos, Sonia Sabattini, Alcides Uselai, Juan Alberto Domínguez, Graciela Gaggieta, Brian Acevedo, Leo Besson, Elda Brasesco, Daniel Bravo, Amílcar Cáceres, Carmelo Cacosso, Marcos Cacosso, Analía Calderón, Gustavo Da Silva, Esteban Farías, María Rosa Favre, Mónica Gadea, Luis Gec y Joaquín Gómez Pedreira.