Vacunación contra el Covid: centro de salud Kentenich inscribe a adultos mayores

En el centro de salud “Padre Kentenich” de barrio Paracao de Paraná inscriben a los adultos mayores que no tienen conectividad para acceder al registro de vacunación contra el coronavirus. El horario de atención es de 7 a 17hs.“Nuestro trabajo ha sido inscribir a los adultos mayores de nuestra área programática, les pedimos el número de DNI, un número de teléfono al cual comunicarnos con ellos una vez que nos den el turno”, explicó ala médica pediatra, Dra. Virginia Vera.“Los adultos mayores, al no estar familiarizado con la tecnología, les cuesta. Nos llaman porque no saben cómo inscribirse por internet o a dónde comunicarse”, comentó.El área programática del centro de salud va desde calle Lebensohn hasta el río, y abarca a la vecinal Lugones, El Perejil, Los Berros, Gral. Espejo y Kentenich. “A veces no damos abasto porque somos muy poquitos, pero tratamos de ayudar como podemos”, indicó la médica.Respecto al Covid-19, Vera comentó que “las consultas son telefónicas más que nada; los guiamos, les consultamos sobre si realmente son síntomas de coronavirus y hacemos el seguimiento”.“A los que vienen, los ve el médico clínico y si es necesario hacer el hisopado, se coordina un turno con el centro de referencia”, agregó.Punto aparte, la médica refirió que clínica y pediatría son las especialidades más demandas en el centro de salud.