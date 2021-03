Continúa la vacunación a adultos mayores de 70 años en Complejo Escuela Hogar

Continúa en el Complejo Escuela Hogar la vacunación contra el coronavirus a mayores de 70 años. Este jueves se inocularon a unas 500 personas que fueron citadas con turno previo.“Si bien el programa es un poco cansador, pero estamos muy bien porque las personas están contentas y muchos nos agradecen por la atención”, contó Vilma, una de las responsables del Programa Sanitario, aA su vez contó que “los abuelos están muy ansiosos y muchos vienen antes de los turnos, por eso les pedimos que respeten los horarios así no hay aglomeraciones”.Consultada por la asistencia, señaló que concurren la mayoría y en algunos casos el personal va a domicilio, y en algunos casos se reprograman los turnos. Sobre la continuidad del programa de vacunación dijo que “para este viernes otorgamos 600 turnos y todo depende de la cantidad de vacunas que nos van llegando”.“Le pedimos a las personas que tengan paciencia con la vacunación, muchas veces nos consultan por que no los llaman, pero es algo que va de a poco”, dijo otra de las trabajadoras presentes y añadió que la semana próxima comenzaran a vacunar a las personas que les corresponde la segunda dosis.Una mujer que asistió a vacunarse contó ante Elonce TV que “gracias a Dios me tocó fue muy rápido porque me inscribí hace 11 días”.